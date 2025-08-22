Powell kritik sinyali verdi! Borsalar, altın ve Bitcoin hareketlendi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’da düzenlenen sempozyumda, piyasaların da dikkatle takip ettiği konuşmasını yaptı.

İşgücü piyasasının iyi durumda olduğunu ve ekonominin “dayanıklılık” gösterdiğini belirten Powell, aşağı yönlü tehlikelerin arttığını söyledi. Aynı zamanda Powell, tarifelerin, enflasyonun tekrar yükselme riskine yol açtığını ve FED’in kaçınması gerekenin “bir durgunluk senaryosu” olduğunu belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Powell, FED’in faiz oranının, bir yıl önce yaptığı açılış konuşmasındaki seviyenin bir puan altında olduğunu hatırlatarak, “Bununla birlikte politikanın (faiz oranının) kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte; temel görünüm ve risklerin değişen dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” diye konuştu.

Bu ifadeler, piyasalarda öncelikle 16-17 Eylül’deki toplantıda “faiz indirimine gidileceği” şeklinde algılandı.

PİYASALAR HAREKETKENDİ

Powell’ın açıklamalarının ardından TSİ 17:40 itibarıyla;

-ABD borsalarında %1,5-%2,0 bandında yükselişler yaşanıyor.

-Ons altın %1 primle 3.372 dolara yöneldi.

-Bitcoin %2,80 yükselerek 116 bin dolara çıktı.

-Dolar endeksi %-0,80 geriledi ve 97,85’e düştü.

-ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %-1,40 düşüşle 4,26 seviyesine çekildi.