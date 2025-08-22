Bitcoin zirveden %10 geriledi!  BTC'de de gözler Jackson Hole’de… 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, küresel piyasaların da yakından takip ettiği önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu toplantılarda özellikle ABD Merkez Bankası tarafından para politikasının geleceğine yönelik sinyaller verilebiliyor. FED Kansas City ev sahipliğinde 1978'den bu yana her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl 21-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor.

FED’İN İKİ ÖNEMLİ ÇIPASI

Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, önemli ekonomik konuları ve uzun vadeli politika zorluklarını tartışmak ve bu konularda görüş alışverişinde bulunmak için Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında buluştu. FED’in şu anda enflasyonu düşürmek ve istihdamı korumak gibi iki önemli çıpası bulunuyor. Ancak karşılıklı gümrük tarifelerinin hem enflasyonu artırıcı hem de istihdamı daraltıcı etkilere sebep olması, FED’in piyasaya net bir mesaj vermesini de zorlaştırıyor.

FED BAŞKANI NE ZAMAN KONUŞACAK?

FED Başkanı Powell’ın TSİ 17:00’de yapacağı “Ekonomik Görünüm ve Çerçeve İncelemesi” başlıklı sunumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Destek Yatırım, “Karşılıklı gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki geçişkenliği, istihdam piyasasında yaşanan dramatik bozulmanın kalıcılığı ve FED’in ikili hedefinden hangisine öncelik verileceğine dair mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Piyasalar, Fed’in faiz kararlarının belirli bir patika çerçevesinde mi şekilleneceğini, yoksa her toplantıda enflasyon ve istihdam verilerine göre mi alınacağını anlamaya çalışacak” denildi.

“ŞAHİN DURUŞ” ÖNE ÇIKAR MI?

Analizde, FED Başkanının dengeli bir ekonomik çerçeve çizmeye çalışacağı aktarılarak, “Powell’ın, istihdamda yaşanan yavaşlamaya rağmen ekonomide belirgin bir zayıflama sinyali görülmediğini vurgulamasını bekliyoruz. Bu nedenle karşılıklı gümrük vergilerinin enflasyonist etkilerinin izlenmesi ve faiz kararı için hâlâ yeterli zaman bulunduğunu ifade etmesini muhtemel görüyoruz. FED’in veri odaklı tutumunu bir süre daha sürdüreceğini belirtmesi ve net bir sinyal vermeyerek şahin tona yakın bir duruş sergilemesini öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.

KRİPTOLAR İÇİN DE ÖNEMLİ

Son dönemde ABD’de hayata geçirilen yasal düzenlemeler, borsa yatırım fonlarının (ETF) alımları ve kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışla birlikte, dijital varlıklar da FED’in para politikasına duyarlı hareket etmeye başladı. Özellikle BTC fiyatında son bir haftada FED belirsizliğinden kaynaklanan zayıf görünüm dikkat çekiyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Piyasalarda eylül ayında faiz indirimi beklentisi geçtiğimiz haftaya kadar %99 ihtimalle fiyatlanıyordu. Ancak temmuz ÜFE verilerinin beklentileri oldukça aşmasının ardından bu ihtimal %82’ye kadar geriledi. Ekim ve aralık aylarındaki FED toplantılarında ise faiz indirimi ihtimalleri zaman zaman %50’nin altında fiyatlanıyor.

22 AĞUSTOS 2025 BİTCOİN FİYATI

Bütün bu gelişmelerle birlikte 22 Ağustos 2025 BTC fiyatı, sabah saatlerinde 113 bin dolara yakın denge ayışını sürdürüyor. Geçen hafta perşembe günü 124 bin 517 dolarla rekor seviyesini gören BTC, geride kalan 8 günde yaklaşık %10’luk bir kâr satışına maruz kaldı. BTC’de 112 bin dolar ilk destek ve 114 bin 600 dolar da ilk direnç olarak gösteriliyor. Powell’ın “şahin ton” ile kürsüye çıkması halinde, kripto varlıklarda da baskının sürebileceği ifade ediliyor.