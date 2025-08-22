Altın fiyatları Powell’a kilitlendi! İşte 2 senaryo ve kritik seviyeler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda FED’in faiz politikası ve ABD verilerine duyarlılık devam ediyor. Dün açıklanan ve FED tarafından da dikkatle takip edilen haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 225 bin beklentiye karşılık 235 bin kişi artış gösterdi. Philadelphia FED imalat endeksi ise ağustosta 7,0 artış beklentisine karşılık -0,3 düşüş kaydetti. İş gücü piyasası ve imalat aktivitesinde zayıflamaya işaret eden her iki veri de FED dair “daha güvercin” beklentileri öne çıkardı ve altın fiyatlarına destek oldu.

2 VERİDEN GÜÇLÜ SİNYAL

Ancak yine ABD’den gelen 2 veri, daha güçlü ekonomiye işaret etti. Buna göre;

-İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 53,3 oldu ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

-Ülkede ikinci el konut satışları ise temmuzda %2 artarak, piyasa beklentilerini aştı. Bu veri, haziranda %-2,7 düşüşe işaret etmişti.

Her iki veri de “FED’in daha sıkı duruşunu” desteklerken, altın fiyatlarında “daha temkinli” duruşa sebep oldu.

22 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATI

Bu verilerin ardından hareketlenen ons altın fiyatı, dün 3.325 dolardan yükselişe geçti ve 3.339 dolardan kapanış yaptı. Onsta bugünkü işlemler ise 3.333 dolara yakın devam ediyor. İç piyasada gram altın fiyatı 4.395 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı sabah saatlerinde 4.430 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 7.240 TL’den gerçekleşiyor.

FED’DEN MESAJLAR

Hafta içinde açıklanan ABD Merkez Bankasının son toplantı tutanakları, FED üyelerinin çoğunun, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu. Öte yandan Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic de bu yıl bir faiz indirimi öngörerek “FED'in politikası enflasyonu %2'ye döndürmek amacına yönelik konumlandı. Ancak enflasyon, bu hedefin hâlâ çok üstünde bulunuyor” diye konuşarak, temkinli duruşunu korudu.

JACKSON HOLE BAŞLADI

Piyasalarda FED’den eylül ayında faiz indirimi bekleniyor ancak sonraki 2 toplantıya dair belirsizlik devam ediyor. ABD’de FED tarafından organize ve merkez bankası başkanlarını buluşturan Jackson Hole Sempozyumu başladı. FED Başkanı Powell da bu akşam sempozyumda bir konuşma yapacak. Piyasalar, “yılı geri kalan döneminde kaç faiz indirimi olacak” sorusunun cevabını aramaya çalışacak.

ALTINDA BEKLENTİLER

Powell’dan “güvercin” tonlu mesajlar halinde altın fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. “Şahin” tonlu mesajların ise altın üzerinde baskıyı artırabileceği ifade ediliyor. Ons için 3.310 ilk dolar destek ve 3.375 dolar ilk direnç noktası olarak takip ediliyor.