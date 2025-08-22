Dolar 41 lirayı gördü! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, döviz kurlarında dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. 21 Ağustos 2025 dolar fiyatı 41,01 TL’den güne başlıyor. Böylece kur, yeni bir eşik olan 41,00 TL’yi ilk defa aştı. Buna karşılık dolarda haftalık prim bu sabah itibarıyla %0,35 gibi oldukça sınırlı seviyede gerçekleşiyor. Euroda ise ilk fiyatlar 47,65 TL’den geçiyor. Haftalık bazda euroda %-0,44’lük düşüş yaşanıyor.

TL’NİN GETİRİSİ, DOLARIN ÜZERİNDE

Yıl başından itibaren bakıldığında dolardaki prim %15,90 oldu. Ancak TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki getiri aynı dönemde yaklaşık %25 olarak gerçekleşti. TL, enflasyonun da üzerinde getiri sunarak, bu süreçte reel olarak da değerlendi.

DÖVİZ MEVDUATLARI DÜŞÜŞTE…

Öte yandan döviz mevduatlarında gerileme dikkat çekiyor. TCMB tarafından açıklanan veriye göre, 15 Ağustos ile tamamlanan haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 1,44 milyar dolar geriledi. Döviz mevduatlarının toplam büyüklüğü ise söz konusu haftada 194,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. BDDK’nın verilerine göre ise kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü, yaklaşık 18 milyar TL geriledi ve 458,5 milyar TL'den 440,56 milyar TL'ye düştü.

DOLAR ENDEKSİNDE DURUM

Bu arada ABD para biriminin diğer rezerv paralar karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi ise bu yıl %-9,1 civarında düşüşle 98,70 seviyesine çekildi. Piyasalarda dikkatler, FED tarafından bu yılın kalan 3 toplantısında alınacak faiz kararlarına çevrildi. Eylülde FED’den indirim beklenirken, diğer iki toplantıya dair belirsizlik devam ediyor. Bu akşam FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı konuşma, bu yönden dikkatle bekleniyor.