Zam dönemi yaklaşırken gözler asgari ücret ve emekli maaşlarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kulislerde konuşulan oranları ve ocak ayı için öne çıkan tahmini rakamları açıkladı.

Yeni yıl öncesi milyonların maaş hesapları yeniden hareketlendi. Artış oranlarına dair kulisler ısınırken gözler hükümetten gelecek ocak zammı mesajlarına çevrildi.

Bugün Bakan Vedat Işıkhan katıldığı etkinlikte zam oranına ilişkin, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun "Beklentiler yükseldi" dedi ve açıkladı: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde "Hayat pahalılığını çözmekte kararlıyız" açıklamasını yapmıştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle Erdoğan'ın açıklamasının beklentileri artırdığını söyleyip zam oranlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ANKARA KULİSLERİ ZAM İÇİN NE DİYOR?

Asgari ücret zammı için gelişmeleri bildiren Erdursun, çalışanların zam beklentisinin yüksek olduğunu ancak Ankara kulis bilgilerine bakılarak yaklaşık yüzde 20-25 aralığında artış beklediğini ifade etti.

Erdursun'un hesabına göre mevcutta 22.104 TL olan asgari ücretin 27–28 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Net rakam için 3 Aralık’ta Kasım enflasyonu, 3 Ocak’ta da 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor.

"TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık %13–14, memur ve memur emeklilerine ise %20 civarında artış olacak" diyen Erdursun, refah payı, seyyanen zam veya intibak düzenlemesi beklentisinin Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra daha da güçlendiğini ancak son hamlelerin Ocak ayında kesinleşeceğini ifade etti.

2026 YILI EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ

Erdursun, eğer asgari ücrete yüksek bir artış yapılırsa, emekli aylıklarına da ek bir iyileştirme gelmesi ihtimali üzerinde durdu.

Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 32 gelmesi durumunda en düşük emekli aylığına yapılacak artışa ilişkin ise beklentisinin yaklaşık yüzde 14 oranında olduğunu belirtti.

Yani 16,881 lira olan en düşük emekli maaşı Ocak 2026 itibarıyla en iyi ihtimal olarak 19,250 lira civarına yükselecek.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

