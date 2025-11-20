Aralık ayının yaklaşmasıyla asgari ücret gündemi de arttı. Milyonlar "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna cevap ararken, uzmanlardan da peş peşe tahminler geldi. En yüksek tahmin ise 28 bin 500 lira oldu. İşte uzmanların asgari ücret beklentileri...

Sene sonunun yaklaşmasıyla asgari ücret zammı da gündemdeki yerini almaya başladı. Milyonların zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelecek. Komisyondan çıkacak karar tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

ÖZEL SEKTÖR, ASGARİ ÜCRET ZAMMINI REFERANS ALACAK

Asgari ücret zammı özel sektör için de referans olacağı için oldukça önemli. Birçok sektör asgari ücret zammını baz alıp çalışanların maaşlarını artırıyor. Bu neden asgari ücret zammı sadece işçi kesimini değil, birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçtiğimiz günlerde asgari ücretle ilgili olarak "Bu yıl biz özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" demişti.

Uzmanlar asgari ücret zammı için ne diyor? Tahminler bir bir geldi, en yüksek rakam....

ENFLASYON KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP

Zam pazarlığının yaklaşmasıyla milyonlar "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna cevap arıyor. Zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. Geçen yıl hedef enflasyona refah payı eklenerek zam yapılmıştı. Bu yılda benzer bir hamle bekleniyor.

ZAM ARALIĞI YÜZDE 20-30 ARASI

Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16. Tahmin aralığı yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında. Merkez'in enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama bir refah payının da eklenmesiyle oranın yüzde 20-30 arasına çıkması bekleniyor. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte detaylar...

İSA KARAKAŞ: BENCE 28 BİN 500 LİRA GİBİ OLACAK

SGK Başuzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, asgari ücrete yüzde 25 ila yüzde 30 arasında zam konuşulduğunu söylemişti. Zam beklentisini paylaşan Karakaş, "Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27-28 bin TL bandına geleceğini 29 bin TL'yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak. 29 bini bulmayacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

NOYAN DOĞAN: NET ASGARİ ÜCRET 28 BİN LİRA...

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan ise bugünkü köşesinde tahminini paylaştı. "Tüm tahminler yüzde 20-25 arasında değişiyor. Yüzde 20 artış olursa asgari ücret brüt 31.207, net 26.526 liraya; yüzde 25 artış olursa da brüt 32.507, net 27.631 liraya çıkar." diyen Doğan, kendi tahmininin ise yüzde 27 olduğunu belirtti. Doğan, "Bu durumda da asgari ücretin neti 28 bin liralara geliyor." şeklinde konuştu.

FİLİZ ERYILMAZ: YÜZDE 23-26 ARASINDA ZAM BEKLİYORUM

Ekonomist Filiz Eryılmaz da geçtiğimiz günlerde asgari ücret tahminini paylaştı. Eryılmaz, geçen sene asgari ücret artışının beklenen enflasyon baz alınarak yapıldığını ve yüzde 4 refah payıyla toplamda yüzde 30 zam geldiğini hatırlattı. Eryılmaz, bu sene de aynı senaryonun güçlü olduğunu belirtti.

Eryılmaz, "Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu oranın üzerinde yüzde 4-5 refah payı konularak deklere edilecektir. Benim beklentim yüzde 23-26 aralığında. Yüzde 23 minimum yüzde 26 maksimum. Yüzde 23 zam olursa net asgari ücret 27 bin 187 liraya, yüzde 26 olursa 27 bin 851 liraya tekabül ediyor." dedi.

İşte asgari ücrette zam senaryoları:

ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

MESUT ŞAHİN

