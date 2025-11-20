İstanbul’da 2+1 dairelerin ortalama metrekare satış fiyatı 0-4 yaş arası konutlarda 59.804 TL olarak gerçekleşirken, 16 yaş ve üzeri konutlarda ortalama fiyat 37 bin 634 TL’ye kadar düşüyor. Fiyatlardaki bu makas, konut alıcısını eski evlere yönlendirirken, İstanbul’da satılan her 100 daireden sadece 24’ü sıfır konutlardan oluştu. İşte ekim ayında ilk el satışları %35’in altında kalan 10 büyükşehir ve eski-yeni konut fiyatları arasındaki farklar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’den ekim ayında 164 bin 306 konut satışı gerçekleşirken, bunun 54 bin 866 adedi “sıfır” konutlardan oluştu. Sıfır konutların toplam içindeki payı ise %33,39 olarak gerçekleşti. Rakamlar, satılan her 3 konuttan sadece 1’nin “sıfır” olduğunu ortaya koyarken; sektör temsilcileri, birinci el konutların daha yüksek maliyetle inşa edildikleri için, bunun satış fiyatına da yansıdığını ifade ediyor.

İkinci el konutlarda ise tadilat maliyetleri ve yaşa bağlı deprem endişesi başta olmak üzere çeşitli unsurların fiyatları düşürdüğüne dikkat çeken sektör temsilcileri “Yine de konut alıcıları fiyat avantajı sunması sebebiyle ikinci el dairlere daha fazla ilgi gösteriyor. Burada da daha bakımlı ve yaşı daha genç olan konutların, daha hızlı el değiştirdiğini gözlemliyoruz” diye konuşuyor.

İLLERE GÖRE ‘SIFIR’ KONUTUN PAYI

Ekim ayında konut satışı adedi 3 bini geçen ve toplam satışlar içinde “sıfır” konutun payı %35’in altında kalan 10 büyükşehir şöyle sıralandı:

-İstanbul: 26 bin 305 adet (%24,34)

-Ankara: 14 bin 681 adet (%31,41)

-İzmir: 8 bin 678 adet (%27,43)

-Antalya: 7 bin 656 adet (%33,40)

-Bursa: 5 bin 894 adet (%30,76)

-Gaziantep: 4 bin 805 adet (%34,80)

-Kocaeli: 3 bin 971 adet (%34,45)

-Adana: 3 bin 618 adet (%26,48)

-Kayseri: 3 bin 605 adet (%28,99)

-Balıkesir: 3 bin 572 adet (%34,77)

Rakamlar, gayrimenkul piyasasının en hareketli seyrettiği İstanbul’daki, her 100 satıştan sadece 24’ünün “sıfır konut” olduğunu ortaya koydu. İstanbul bu oran, “birinci el” konut satışlarında en düşük paya sahip il olarak da öne çıktı.

Konutta istikamet, daha ucuz ikinci el! İşte il il yeni ve eski daire fiyatları

İLLERE GÖRE YENİ-ESKİ DAİRE FİYATLARI

Öte yandan yeni ve eski daire arasındaki fiyatlara bakıldığında dikkat çeken bir farklılık da öne çıkıyor. Endeksa verilerine göre 10 ilde yeni ve eski daire metrekare fiyatları Ekim 2025’te ortalama şöyle gerçekleşti:

Adana:

0-4 yaş arası: 27.382 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 22.345 TL/m2

Ankara

0-4 yaş arası: 48.275 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 27.831 TL/m2

Antalya

0-4 yaş arası: 44.382 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 38.658 TL/m2

Bursa

0-4 yaş arası: 35.884 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 21.100 TL/m2

Balıkesir

0-4 yaş arası: 45.222 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 33.378 TL/m2

Gaziantep

0-4 yaş arası: 26.598 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 16.251 TL/m2

İstanbul

0-4 yaş arası: 59.804 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 37.634 TL/m2

İzmir

0-4 yaş arası: 47.348 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 35.911 TL/m2

Kayseri

0-4 yaş arası: 24.123 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 13.726 TL/m2

Kocaeli

0-4 yaş arası: 40.072 TL/m2

16 yaş ve üzeri: 25.920 TL/m2

(Not: Araştırmaya sadece 2+1 konutlardaki fiyatlar dahil edilmiştir.)

ÖMER FARUK BİNGÖL

