Halep’te YPG işgalinin sona ermesinin ardından çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. YPG unsurlarının tahrip ettikleri camileri silahlı mevziye çevirerek sivil yerleşimlere ateş açtığı belirlendi.

Suriye ordusunun Halep’te yürüttüğü operasyonların ardından, YPG işgalinden kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör unsurlarının tahliyesi başladı. Yerel kaynaklara göre, aralarında yaralıların da bulunduğu yaklaşık 400 YPG’li terörist gece saatlerinde bölgeden çıkarıldı.

TAHLİYE GECE YAPILDI, 8 OTOBÜS KULLANILDI

Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tahliye sürecinde Genel Güvenlik ve Kızılay’a ait araçlar görev aldı.

Teröristlerin, güvenlik önlemleri altında 8 otobüsle mahalleden çıkarıldığı bildirildi. Tahliye işleminin, Suriye ordusunun bölgede kontrolü tamamen sağlamasının ardından devreye alındığı aktarıldı.

YPG CAMİYİ TAHRİP EDİP ÜS OLARAK KULLANDI

Halep’te Şeyh Maqsud Mahallesi’nde bulunan El-Hasan Camii’nin YPG tarafından askeri noktaya dönüştürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, caminin keskin nişancılar ve orta çaplı silahlar için mevzi olarak kullanıldığı görüldü.

Suriyede terörist YGP tahrip ettiği camilerden sivillere ateş açtı

SİVİLLER KESKİN NİŞANCILARLA VURULDU

Görüntülere göre YPG unsurları, El-Hasan Camii’ni kullanarak Halep’teki sivil yerleşimleri hedef aldı. Mahalle sakinlerinin, camiden açılan ateşle doğrudan tehdit altına alındığı aktarıldı. Cami çevresinin uzun süre siviller için girilemez hale geldiği öğrenildi.

Suriyede terörist YGP tahrip ettiği camilerden sivillere ateş açtı

HALEP’TE YPG İŞGALİ SONA ERDİ

Suriye ordusunun YPG’ye yönelik operasyonlarıyla birlikte, Şeyh Maksud Mahallesi’nde uzun süredir devam eden silahlı varlık sona erdi. Mahallede kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için güvenlik birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

HALEP’E SU YENİDEN VERİLDİ

Öte yandan YPG’nin Halep’in ana su kaynağı olan Baberi Su İstasyonu’ndan kente verilen suyu kesmesinin ardından yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Halep’e su temininin yeniden başlatıldığını duyurdu.

HAYATİ HİZMETLER İÇİN TEDBİR ALINDI

Muhammed el-Beşir, Halep’te yaşanan su kesintisinin ardından gerekli müdahalelerin yapıldığını aktararak, hayati hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için tüm önlemlerin devreye alındığını söyledi. Kent genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

