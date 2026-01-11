Terör örgütü YPG/SDG işgali altındaki Şeyh Maksud Mahallesi de kurtarıldı. Operasyonda 200 terörist öldürülürken, 2 binden fazlası kaçtı.

YILMAZ BİLGEN - Suriye ordusu Halep’i terör unsurlarından temizledi. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/SDG işgali altındaki Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne başlatılan operasyon kısa sürede başarıyla tamamlandı. En az 200 teröristin öldürüldüğü operasyonda yaklaşık 2 binden fazlası gece kaçtı.

Suriye güvenlik kaynakları, Eşrefiye Mahallesi’nin kurtarılmasının ardından terör örgütü SDG içinde yer alan Baggara aşiretinin operasyonda kritik rol oynadığını söyledi. Arap aşiretinin Şam ordusuyla işbirliğine gittiğini belirten güvenlik kaynakları “İlk düğümü çözen SDG içindeki Baggara aşireti oldu ve 13 yıldır terör örgütünün işgali altında bulunan Eşrefiye Mahallesi bu işbirliği sayesinde 38 dakikada kurtarıldı” dedi.

Yılmaz Bilgen, işgalden kurtarılan bölgeye girdi

Terör örgütünün işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’ne başlatılan gece operasyonu da kısa sürede başarılı oldu. Gece boyu Kandil’den gelen teröristlerle diğer teröristler arasında gerilim yaşandı. Kandil kadrosu Ferhat Abdi Şahin’i tanımadıklarını, bölgeden çıkmayacaklarını ve çıkmaya çalışanı vuracaklarını söyleyerek tehditler savurdu. Sözde ‘komutan’ olarak Bahoz’un sahayı dizayn ettiği öğrenilirken, gece çatışmalarda 2000’i aşkın terörist Şeyh Maksud’dan kaçtı.

HASTALARI REHİN ALDILAR

Meşfe Yasin ve Şikeyif’te 60-70 kadar terörist intihar timi olarak bırakıldı. Bir grup terörist, Yasin Hastanesini basarak içeride bulunanları rehin aldı. Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki askerî operasyonların saat 15.00’ten itibaren durdurulduğunu bildirdi. Yasin Hastanesinde saklanan terör örgütü unsurlarının silahlarıyla birlikte Tabka şehrine gönderileceğini açıklandı.

ÖZEL TAKTİKLER KULLANILDI

Operasyon hakkında bilgi veren Suriye ordusundan üst düzey komutanlardan Ebu Celal “Çok özel taktikler kullanarak terör yuvalarını içeriden çökerttik. Psikolojik harp uyguladık ve bazı örgüt unsurları Suriye ordusuyla işbirliği yaptı. Bir gecede 200’den fazla terörist öldürüldü, yaklaşık 2 bini kaçtı. Bazı teröristlerin elbise giyerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri teröristlerin peşinde” dedi.

HALEP VALİLİĞİNE SALDIRDILAR

Teröristler, Halep Valiliği binasını kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Can kaybı yaşanmadı.

