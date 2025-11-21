Yeni haftada hava sıcaklıkları 4-8 derece düşerken sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Batıdan başlayacak yağışlı sistem kademeli olarak iç ve doğu kesimlere ilerleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22-26 Kasım tarihleri için beklenen hava durumuna ilişkin tahmin haritası yayımladı. Yurt genelinde hafta sonu hava bulutlu ve açık geçecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin,, hafta sonu için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havalar bir anda soğuyor! 8 derecelik düşüş ve sağanak uyarısı

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde hafta sonu az bulutlu ve açık bir havanın görüleceğini, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pusun etkili olacağını söyledi.

Yarın, Edirne, Muğla, Aydın ve İzmir'in güney kesimleriyle, Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Tekin, pazar günü batı kesimlerde yağış görüleceğini söyledi.

Pazar günü, Marmara ve Ege bölgeleriyle Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın çevresinde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle pazar günü yağışların Muğla, Aydın, Denizli çevresi ve Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

YENİ HAFTA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yeni haftayla birlikte bu yağışlı sistemin kademeli olarak doğu kesimlere ilerleyeceğini kaydeden Tekin, "Pazartesi günü Marmara'nın doğusu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışları görmek mümkün olacak." diye konuştu.

SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE DÜŞECEK

Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tekin, önümüzdeki hafta ise iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derecelik bir azalacağını söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Hafta sonu başkentte yağış beklenmediğini bildiren Tekin, sıcaklığın 21 ila 22 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Fevzi Burak Tekin, pazartesi günü Ankara'da yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını belirten Tekin, sıcaklıkların 20 derecelerde olacağını aktardı.

İzmir'de ise yarın kıyı ilçelerde beklenen yağışın pazar günü il genelinde görüleceğini kaydeden Tekin, sıcaklığın 22 ila 24 derecelerde olacağını bildirdi.

