Tazmanya’nın kuzeybatısındaki Penguin sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan Tony Cheesman, martıların çevresini sardığı parlak gümüş renkli dev bir canlıyla karşılaşınca adeta dona kaldı. Üç metreyi aşan balığın başından çıkan yelpaze benzeri çıkıntılar ve şerit biçimli gövdesi, sahildekilerde şaşkınlığa neden oldu. Kıyıya vuran bu sıra dışı canlı kısa sürede meraklıların akınına uğradı; uzman ekipler bölgeye gelerek inceleme başlattı

Tazmanya’nın kuzeybatısındaki Penguin kasabasında sabah yürüyüşü yapan Tony Cheesman, sahilde martıların sardığı parlak gümüş renkli dev bir canlıyla karşılaşınca adeta dona kaldı.

Balığın çenesinden ve başından çıkan dalgalı, yelpaze benzeri çıkıntılar Cheesman’ı şaşkına çevirdi:

"Daha önce böyle bir şey görmemiştim."

ÜÇ METRELİK DEV: UZMANLAR ACİLEN İNCELEMEYE ALDI

Macquarie Üniversitesi’nden Prof. Culum Brown, sahile vuran canlıyı büyük ihtimalle dev kürek balığı olarak tanımladı. Bu tür, sekiz dokuz metreye kadar büyüyebilen, şerit şeklindeki uzun gövdesiyle okyanusun en gizemli canlıları arasında yer alıyor.

Brown’a göre bu balıklar genellikle 200 ila 1500 metre derinlikte yaşıyor ve yalnızca hasta veya ölmek üzereyken yüzeye çıkabiliyor.

Tazmanya’nın kuzeybatısındaki Penguin sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan Tony Cheesman, martıların çevresini sardığı parlak gümüş renkli dev bir canlıyla karşılaşınca adeta dona kaldı. Üç metreyi aşan balığın başından çıkan yelpaze benzeri çıkıntılar ve şerit biçimli gövdesi, sahildekilerde şaşkınlığa neden oldu. Kıyıya vuran bu sıra dışı canlı kısa sürede meraklıların akınına uğradı; uzman ekipler bölgeye gelerek inceleme başlattı.

JAPON FOLKLORUNDA FELAKETİN SARAY ELÇİSİ

Kürek balığı Japon kültüründe ryūgū-no-tsukai, yani “deniz tanrısının saray habercisi” olarak biliniyor.

Efsaneye göre bu balıkların ortaya çıkması, deprem ya da tsunami gibi büyük felaketlerin yaklaştığına işaret ediyor. Bu nedenle sahilde dev balığı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bilim insanları ise türün görülmesiyle doğal afetler arasında kanıtlanmış bir bağlantı olmadığını paylaştı.

"DENİZ YILANI" EFSANELERİNİN KAYNAĞI OLABİLİR

ve 19. yüzyılda denizciler tarafından sık sık “deniz yılanı” zannedilen kürek balığı, tarih boyunca efsanelere konu oldu. 1878’de bir Avustralya gazetesi Penguin yakınlarında bulunan benzer bir canlıyı “deniz yılanı” olarak tahtaya taşımıştı.

Federation Üniversitesi’nden tarihçi David Waldron, balığın parlak rengi, uçsuz uzuvları ve devasa yapısının onu deniz mitolojisinin en gizemli karakterlerinden biri hâline getirdiğini söyledi.

SAHİLDE MERAKLI AKINI

Preservation Bay sahilinde kıyıya vuran dev balık kısa sürede meraklıların akınına uğradı. Bölge halkı, parlak renkleri ve olağanüstü boyutuyla dikkat çeken bu nadir canlıyı yakından görmek için sahile koştu. Deniz biyologları örneği incelemek üzere koruma altına aldı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası