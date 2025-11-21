Kaydet

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İran sınırında bulunan Onbaşılar köyü yakınlarında seyir halinde olan sürücü Nedim Beşer, yol kenarında hareket eden farklı bir canlıyla karşılaştı. Bölgede nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fark eden sürücü, şaşkınlık içinde cep telefonuna sarılarak o anları saniye saniye kaydetti. Bir süre aracın önünde ve yol kenarında ilerledikten sonra çalılıkların arasında gözden kaybolan canlının Hint oklu kirpi olduğu belirlendi. Son dönemde bölgede sıkça rastlanan yaban hayatı hareketliliğine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

ERKUT ÇALİKOGLU

