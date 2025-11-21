Sakarya'nın Karasu ilçesinde 20 suçtan hakkında 79 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

JASAT timleri ve asayiş ekiplerinin operasyonunda, "nitelikli cinsel saldırı" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere toplam 20 suçtan aranma kaydı ve 79 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (47) yakalandı.

Yaklaşık 4 yıldır firari olan S.Ç'nin, İstanbul'da ikamet ettiği, Karasu ile bağlantısı bulunmamasına rağmen yaklaşık 10 gün önce ilçeye gelerek tek başına gizlendiği tespit edildi. S.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 1707 önleyici ve adli devriye icra edildi. Ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 307 kişi yakalandı. Bunlardan 38'i hakkında değişen oranlarda hapis cezası bulunduğu belirlendi.

ABDULLAH AYDEMİR

