Memur zammı için anlaşma sağlanamamıştı! Memur-Sen'den "hakem" kararı

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Memurlar ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam isterken, hükümetin teklifi bunun çok altında oldu.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR-SEN'DEN HAKEM KARARI

Teklifi yetersiz bulan Memur-Sen'den süreçle ilgili yeni bir açıklama geldi. Sürecin uzlaşmazlıkla tamamlandığını belirten Memur-Sen, hakem heyetiyle ilgili nihai kararını verdi.

Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte Israr eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.