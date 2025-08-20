Bakan Işıkhan'dan memur zammı krizine ilk yorum: Hakem Kurulu kararına hepimiz saygı göstereceğiz

Memurların 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammında anlaşma çıkmadı. Hükümetin zam teklifinden memnun olmayan Memur-Sen, teklifi Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. Bundan sonraki süreçte memur zammı için son sözü Hakem Kurulu verecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Hakem Kurulu'na gitme kararının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ilk açıklama geldi. Süreci değerlendirmek için kameralar karşısına geçen Bakan Işıkhan, oransal zamda anlaşılamamasına rağmen hizmet kollarındaki kazanımlara dikkat çekti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk. Memurlarımızın haklarını genişletmek için yoğun mesai harcadık. Çalışmaları genel oransal zam ve hizmet kolları olmak üzere 2 pencereden sürdürdük. Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Hizmet kollarındaki sendikalarımızla büyük oranda uzlaşma sağladık.

"HAKEM KURULU KARARINA SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar Hakem Kurulu'na ait olacak. Hakem Kurulu kararına hepimiz saygı göstereceğiz.

"TOPLAMDA 369 MADDEDE UZLAŞMA SAĞLANDI"

Genel sözleşmede oransal zam dışında çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlara imza attık. Yaklaşık 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58 maddede hizmet kollarında da 311 maddede yani toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Geçtiğimiz dönemde uzlaşma sağladığımız madde sayısı 341 idi. Bu dönemde önceki dönemlerin üzerine çıkan sayıda maddede uzlaşma sağladığımız için mutluyuz.

UZLAŞMA SAĞLANAN MADDELERDEN ÖNE ÇIKANLAR...

Uzlaşma sağlanan maddelerden öne çıkanları paylaşmak isterim. Müdürlere ve müdür yardımcılarına, avukatların ek ödemelerine, şeflerin tazminatlarına, mühendis ve mimarların ek ödemelerine, jeolog, kimyager ve fizikçilerin, tekniker ve teknisyenlerin, veteriner hekimlerin, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinde önemli artışlar sağladık. Sendikalarımızın yıllardır dile getirdiği koruyucu giyim yardımı desteği bu sözleşmede çözülmüştür. Bazı fazla çalışma ücretlerinde yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi. Toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım memurlarımız ile hizmet kollarındaki sendikalarımız ile gerçekleştirdik. Bu 80 milyarı tamamen hizmet kollarına harcadık.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Nasıl ki bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları ve ücret iyileştirmesini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiç bir vatandaşımızı, hiçbir vatandaşımızı ve diğer tüm çalışanlarımızı Türkiye Yüzyılı'na yakışan şekilde enflasyona ezdirmeyeceğiz."