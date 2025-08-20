1 günde 88 kat yükseldi! 10 bin lira yatıranın parası 880 bin lira oldu, resmen zengin etti

Avustralya'da nadir rastlanan bir hisse senedi patlaması yaşandı. Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) az bilinen nadir toprak elementleri madencisi Kaili Resources (KLR) inanılmaz bir yükseliş kaydetti.

88 KAT DEĞERLENDİ

Yüzde 8.733 yükseliş gösteren hisse, 88 kat değerlendi. KLR hisseleri 3,18 dolara yükseldi. Böylece yatırım yapanın parası da 88 kat değerlenmiş oldu.

10 BİN LİRA 880 BİN LİRA OLDU

KLR hisselerine 10 bin liralık yatırım yapanın parası, söz konusu yükseliş sonrası 1 günde 880 bin liraya yükseldi. Bu durum ASX'te aşırı hız cezasına yol açtı ve bu artışın arkasında ne olduğuna dair çılgın teorileri tetikledi. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse senedinin işlemlerini geçici olarak durdurdu.

İlgili Haber Yasa dışı bahis ve kumara savaş! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli

YÜKSELİŞİN NEDENİ SONDAJ MI?

Kaili'nin yönetim ekibi, bu artışın şirketin 15 Ağustos'ta Güney Avustralya'daki üç arazide sondaj yapmak için düzenleyici onay aldığını duyurmasının ardından yatırımcıların ilgisini çeken nadir toprak elementleri sektöründen kaynaklandığını öne sürdü.

BALON OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Moomoo piyasa stratejisti Michael McCarthy, yaşananları sağlıksız bir yükseliş olarak değerlendirdi. McCarthy, "Bu gelişmenin ekonomik bir mantığı yok, çünkü henüz üretime çok uzaklar" diyerek bu tür hareketlerin sadece kalabalık davranışı ve spekülasyon ile açıklanabileceğini belirtti.

McCarthy, bu yükselişi 1999’daki internet balonuna benzetti ve "Bunlar gülünç hareketler" diyerek şirketin düşük piyasa değerine sahip olması nedeniyle küçük yatırımcı ilgisinin fiyatları bu denli etkileyebildiğini söyledi.