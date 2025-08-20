Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 günde 88 kat yükseldi! 10 bin lira yatıranın parası 880 bin lira oldu, resmen zengin etti

1 günde 88 kat yükseldi! 10 bin lira yatıranın parası 880 bin lira oldu, resmen zengin etti

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) işlem gören bir hisse senedinde patlama yaşandı. Yüzde 8.733 yani 88 kat artan hisse 3,18 dolara yükseldi. Böylece 10 bin lira yatıranın parası 1 günde 880 bin liraya çıktı. 

Avustralya'da nadir rastlanan bir hisse senedi patlaması yaşandı. Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) az bilinen nadir toprak elementleri madencisi Kaili Resources (KLR) inanılmaz bir yükseliş kaydetti. 

88 KAT DEĞERLENDİ

Yüzde 8.733 yükseliş gösteren hisse, 88 kat değerlendi. KLR hisseleri 3,18 dolara yükseldi. Böylece yatırım yapanın parası da 88 kat değerlenmiş oldu.

1 günde 88 kat yükseldi! 10 bin lira yatıranın parası 880 bin lira oldu, resmen zengin etti - 1. Resim

10 BİN LİRA 880 BİN LİRA OLDU 

KLR hisselerine 10 bin liralık yatırım yapanın parası, söz konusu yükseliş sonrası 1 günde 880 bin liraya yükseldi. Bu durum ASX'te  aşırı hız cezasına yol açtı ve bu artışın arkasında ne olduğuna dair çılgın teorileri tetikledi.  Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse senedinin işlemlerini geçici olarak durdurdu. 

YÜKSELİŞİN NEDENİ SONDAJ MI? 

Kaili'nin yönetim ekibi, bu artışın şirketin 15 Ağustos'ta Güney Avustralya'daki üç arazide sondaj yapmak için düzenleyici onay aldığını duyurmasının ardından yatırımcıların ilgisini çeken nadir toprak elementleri sektöründen kaynaklandığını öne sürdü.

1 günde 88 kat yükseldi! 10 bin lira yatıranın parası 880 bin lira oldu, resmen zengin etti - 2. Resim

BALON OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ 

Moomoo piyasa stratejisti Michael McCarthy, yaşananları sağlıksız bir yükseliş olarak değerlendirdi. McCarthy, "Bu gelişmenin ekonomik bir mantığı yok, çünkü henüz üretime çok uzaklar" diyerek bu tür hareketlerin sadece kalabalık davranışı ve spekülasyon ile açıklanabileceğini belirtti.

McCarthy, bu yükselişi 1999’daki internet balonuna benzetti ve "Bunlar gülünç hareketler" diyerek şirketin düşük piyasa değerine sahip olması nedeniyle küçük yatırımcı ilgisinin fiyatları bu denli etkileyebildiğini söyledi.

