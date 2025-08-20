Altın fiyatları 3 haftanın dibini gördü! Jeopolitik iyimserlik ve FED belirsizliği…
Altın fiyatlarında son dakika! 20 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.355 TL’ye kadar gerileyerek son 3 haftanın dibini gördü. Rusya-Ukrayna barışı için çabaların artması ve FED’e dair belirsizlikler, altın fiyatlarında satış baskısını beraberinde getirdi. Ons fiyatı 3.313 dolara düşerek 100 günlük ortalamaya yaklaştı. Analistler, cuma günü FED Başkanının vereceği mesajların kritik olduğunu belirterek, onsta 3.270 doları ilk destek olarak gösteriyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için küresel çabaların artması ve FED Başkanı Powell’ın cuma günü Jackson Hole toplantısında vereceği mesajların belirsizliğini koruması, altın üzerinde de baskı unsuru olarak öne çıktı.
FİYATLAR, 3 HAFTANIN DİBİNDE
Dünkü işlemlerde %-0,52 değer kaybeden ons altın 3.315 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugün de en düşük 3.313 doları test etti. Sabah saatlerinde onsta 3.318 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. 3 haftanın dibini gören ons, aynı zamanda kritik 100 günlük ortalamaya da (3.311 dolar) yaklaştı.
100 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT
Analistler 100 günlük ortalamanın aşağı kırılması halinde onsta satış baskısının artabileceğini belirterek, ilk etapta 3.270 dolara varabilecek düşüşlerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Yukarıda ise 50 günlük ortalamanın da konumlandığı 3.345-3.375 dolar bandı, direnç bölgesi olarak gösteriliyor.
20 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN
Spot piyasada işlem gören 20 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.355 TL’yi test ederek, 1 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Sabah saatlerinde 4.364 TL’den işlemler sürerken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 4.365-4.315 TL alım ve satım bandında seyrediyor ve çeyrek altın 7.205 TL’den satılıyor.
ALTINDA BEKLENTİLER
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin görüşmesinden net sonuç çıkmasa da ateşkese giden yolda ilerleme kaydedilmesi ve barış umutlarının korunması, piyasada jeopolitik risk algısının gerilemesine yol açtı ve bu da “güvenli liman altın” talebini düşürüyor.
FED BELİRSİZLİĞİ
ABD’de son açıklanan zayıf istihdam verileri ile enflasyonun yüksek seyri arasındaki ikilemin, FED’in bu yıl geride kalan 3 toplantısında faiz adımlarını kritik hale getirdi. Eylül ayında 25 baz puan indirim beklenirken, sonraki toplantılara yönelik ip uçları için piyasada Powell’ın açıklamaları bekleniyor.