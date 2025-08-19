Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Önce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı

Önce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Önce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı
Altın, UBS, Tahmin, Fiyat, Dolar, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsviçre merkezli dev banka UBS'den altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Altında hedef fiyatları açıklayan banka, 2026 tahminlerini yukarı yönlü revize etti. UBS'ye göre altın 2026'nın üçüncü çeyreğinde yükselecek, dördüncü çeyreğinde ise düşecek. İşte detaylar...

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altında yükseliş beklentisi devam ediyor. Gram altın 4.471 lirayla, ons altın ise 3.500 dolarla yıl içerisinde rekor kırmıştı. Gram altın şu sıralar 4.388 liradan, ons altın ise 3.336 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar altının geleceğini merak ederken, İsviçre merkezli banka UBS'ten yeni bir analiz geldi. 

Önce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı - 1. Resim

UBS'NİN ALTIN TAHMİNLERİ 

UBS, altın fiyatlarında hedef değiştirdi. Dev banka, ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi nedeniyle 2026 sonu ons altın tahminini 3600 dolara çıkardı. Bankanın Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons altın tahmini ise 3 bin 700 dolar oldu. Böylece 2026 yılında altının 3. çeyrekte yükselmesi, 4. çeyrekte ise düşmesi bekleniyor. 

Önce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı - 2. Resim

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR 

Banka ayrıca, özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını bekliyor.

Banka, ABD'de yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor.

Önce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı - 3. Resim

UBS, notunda "ABD makroekonomik riskleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
