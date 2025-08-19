Önce yükselecek sonra düşecek! Dünyaca ünlü dev banka altın tahminini açıkladı

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altında yükseliş beklentisi devam ediyor. Gram altın 4.471 lirayla, ons altın ise 3.500 dolarla yıl içerisinde rekor kırmıştı. Gram altın şu sıralar 4.388 liradan, ons altın ise 3.336 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar altının geleceğini merak ederken, İsviçre merkezli banka UBS'ten yeni bir analiz geldi.

UBS'NİN ALTIN TAHMİNLERİ

UBS, altın fiyatlarında hedef değiştirdi. Dev banka, ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi nedeniyle 2026 sonu ons altın tahminini 3600 dolara çıkardı. Bankanın Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons altın tahmini ise 3 bin 700 dolar oldu. Böylece 2026 yılında altının 3. çeyrekte yükselmesi, 4. çeyrekte ise düşmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Banka ayrıca, özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını bekliyor.

Banka, ABD'de yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor.

UBS, notunda "ABD makroekonomik riskleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir." ifadelerini kullandı.