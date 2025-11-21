Gençlerin sosyal ve duygusal gelişimini güçlendirmek amacıyla 2020 yılında bir iyilik hareketi olarak yola çıkan Geleceğe Adımlar Derneği, bu yıl önemli bir kilometre taşına imza attı. Dernek, kendi sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) eğitim programını ilk kez yurtdışında uygulayarak 28. adımını Amerika Birleşik Devletleri’nde attı. Beş gün süren program, New Jersey’deki Maarif School USA’de ortaokul öğrencileriyle buluştu.

TÜRKİYE’DE BAŞLAYAN SDÖ MODELİ ABD’DE YENİ NESİLLE BULUŞTU

Geleceğe Adımlar Derneği’nin SDÖ içerikleri, ABD programı için İngilizceye uyarlanarak farklı bir kültürde uygulanabilir hale getirildi.

Öğrenciler beş gün boyunca öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki kurma becerileri ve sorumlu karar alma başlıklarında interaktif etkinliklere katıldı.

Her oturum, gençlerin duygularını tanıyıp ifade edebildikleri güvenli bir öğrenme ortamı sundu. Gözlemler, kültür farklılıklarına rağmen sosyal ve duygusal ihtiyaçların evrenselliğini ortaya koydu.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde 27 adımı başarıyla tamamlayan dernek, kurucu başkan Avukat Elif Görgülü öncülüğünde genç profesyonellerin bir araya gelmesiyle şekillendi. Psikoloji ve eğitim alanlarından yoğun bir gönüllü katılımıyla büyüyen ekip, farklı disiplinlerden gençlerin desteğiyle zenginleşen çok yönlü bir yapı haline geldi.

PROGRAMIN KALBİNDE TÜRK GÖNÜLLÜLER VARDI

ABD’de gerçekleştirilen program; Sosyal Psikolog Aysu Ecem Sesli, Sosyal Psikolog Mahinur Tanyeri, Sosyal Psikolog Onur Akın, Klinik Psikolog İrem Tuncer, Psikolog Ekin Nur Çekiç, Çocuk ve Ergen Psikoloğu Zehra Yılmaz, Cemre Kaplan ve Ecem Mıstıkoğlu’nun gönüllü katkılarıyla yürütüldü. Gönüllüler, birebir ve grup çalışmalarında etkileşim odaklı bir öğrenme modeli kurguladı.

Programın hayata geçmesinde T.C. New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal ve eşi Dr. Zeynep Yazal’ın koordinasyonu, Maarif Foundation USA CEO’su Ahmet Celal Özdemir’in desteği, Okul Müdürü Beyhan Doğan ve Maarif School USA öğretmenlerinin katkıları önemli rol oynadı.

Türkiye’nin geliştirdiği eğitim yaklaşımı ABD’de belirgin bir karşılık buldu.

TÜRKİYE’DE VELİLERE VE ÖĞRETMENLERE SDÖ EĞİTİMİ

Dernek, Türkiye’deki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek velilere ve öğretmenlere yönelik SDÖ eğitimi düzenledi. Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan tarafından verilen eğitimlerde çocukların duygularını tanıma, ifade etme, sosyal ilişkileri yönetme ve öz düzenleme becerilerini destekleyecek bilgiler paylaşıldı.

MÜZEYYEN BIYIK

