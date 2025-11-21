İBB soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Paris’teki 'İstanbul House' organizasyonunun amaç dışı kullanıldığı ve 'örgüt üyelerinin ödüllendirilmesi' için değerlendirildiği iddia edildi. Ayrıca bazı uluslararası finansmanların proje dışı hesaplara aktarıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmada 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı ve 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılırken, iddianameden yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

İmamoğlu hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, İBB ve bağlı kurumların kullandığı bazı yurtdışı finansmanlarının 'amaç dışı kullanıldığı' ve bunların bir bölümünün 'suç örgütünün parasal kaynakları' olarak değerlendirildiği ileri sürüldü.

"ULUSLARARASI FİNANSMANLAR ÖRGÜTE AKTARILDI"

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve ortaklarına sağlanan bazı uluslararası finansmanların yaklaşık yüzde 50’sinin, proje ile ilgisi bulunmayan kurum ve kişilere ait hesaplara yönlendirildiği iddia edildi. Bu kaynakların metro, arıtma tesisi gibi altyapı projelerinde değerlendirilmesi gerekirken, 'örgütün finansal yapısının beslenmesi amacıyla oluşturulan havuza aktarıldığı' öne sürüldü.

“İSTANBUL HOUSE” AYRINTISI

İddianamede yer alan bir diğer başlık, Paris’teki 2024 Yaz Olimpiyatları sırasında İBB ve İstanbul Spor A.Ş. tarafından açılan 'İstanbul House' isimli tanıtım alanına ilişkin oldu. Söz konusu yerin tanıtım ofisi olarak gösterilmesine karşın, 'örgüt üyelerinin ödüllendirilmesi amacıyla kullanıldığı' iddia edildi.

Paris’teki bu organizasyonla ilgili geçmişte kamuoyunda ortaya çıkan harcama tartışmalarına da atıf yapıldı. Tepkiler üzerine dönemin İBB Sözcüsü Murat Ongun’un sosyal medya hesabından, “İstanbul Evi’nin tüm masraflarının sponsorlarca karşılandığı” yönünde paylaşım yaptığı iddianamede hatırlatıldı.

İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN İFADELER

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Mehmet Cem Topçuoğlu’nun, İstanbul Spor A.Ş.’nin davet usulüyle düzenlediği ve Paris Olimpiyatları dönemini kapsayan 'Olimpiyat Evi Projesi'nin ikinci ihalesini duyduğunu, bu ihalenin organizasyon ve teknik malzemelerle sınırlı olduğunu öğrendiğini söylediği aktarıldı. Topçuoğlu, sürecin Heymo şirketinin CEO’su ve kurucu ortağı Egemen Özcan tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Egemen Özcan ise “İstanbul Evi ihalesine 2024 yılında davet aldık. İhalenin bedeli 54 milyon TL’dir” beyanında bulundu.

Öte yandan iddianamede, İBB ve İSKİ tarafından kullanılan tahvil ve kredi türündeki bazı dış finansmanların, asli amaçları olan alt yapı yatırımları yerine “örgütün çıkarları doğrultusunda yönlendirildiği” iddia edildi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası