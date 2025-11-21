Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 'mutlak kulak' Yusufhan Çakır, 10 yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulunun (ARSM) diplomasını almaya hak kazandı.

Kovid-19 salgını döneminde evde vakit geçiren Yusufhan Çakır'ın babası Süleyman Çakır, 5 yaşındaki oğlundan "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü piyanoda çalmasını istedi. Türküyü birkaç kez dinlemesinin ardından piyano ile çalan küçük Yusufhan, sonraki dönemlerde Frederic Chopin ve Mozart gibi ünlü sanatçıların bestelerini de dinledikten sonra notalara dökmeyi başardı.

Bu alandaki yeteneğini fark eden ailesi, Yusufhan'a eğitim aldırmaya başladı. 2023 yılında, Batum Senfoni Orkestrası ile Isaak Yakovich Berkovich'in Do Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi. Aynı orkestra eşliğinde 2024 yılında ise J.S. Bach'ın Re Minör 1 No'lu Piyano Konçertosu BWV 1052'yi yorumladı.

Yusufhan Çakır

İNGİLTERE'DEN LİSE DİPLOMASI ALDI

Genç piyanist, 10 yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu'nun (ARSM) Grade 8 Piyano Sınavı'nı ve Grade 5 Teori Sınavı'nı üstün başarıyla geçti. Çakır, 60 ülkede müzik alanında geçerliliği olan lise düzeyindeki diplomayı almaya hak kazandı.

Bu yıl düzenlenen Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması Konçertosuna da katılan Çakır, piyano kategorisinde dünya birincilik ödülü kazandı.

"HEM LİSE MEZUNU OLDUM HEM MOTİVE OLDUM"

Yusufhan Çakır, AA muhabirine, geçtiğimiz eylül ayında Kraliyet Müzik Okulu'nun Grade 8 Piyano Sınavı'na ve Grade 5 Teori Sınavlarına girdiğini söyledi.

Sınavları başarıyla tamamladığını aktaran Yusufhan Çakır, "Hem lise mezunu oldum hem motive oldum. Okulu bitirmem 2 yıl zamanımı aldı ama sonuçta başarı elde edip okulu yüksek sonuçla geçtim. Teorik sınavı Grade 8 Piyano Sınavı'nı geçebilmek için şart. Bu sınavı da yüksek puanla bitirdim. 10 yaşında lise mezunu oldum. Gelecekte hedefim hem piyanist hem de mühendis olmak. Mühendislik konularına da çok ilgi duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yusufhan Çakır

Çakır, geçen ay 11. yaş gününü kutladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması Konçertosuna katıldım. Burada da dünya birinciliği ödülü aldım. Batum Senfoni Orkestrası'nda 2 kez piyano çalma onuruna eriştim. Büyüklerin olduğu orkestrada çalmak beni çok heyecanlandırdı. Hedefim de Fazıl Say gibi dünyaca ünlü piyanist olmak. 11 yaşımda olmama rağmen beste de yapıyorum. Şu an bir bestenin hazırlığını yapıyorum."

Anne Gökçe Çakır ise özel bir müzik okulu işlettiklerini ancak okulu Kovid-19 salgını döneminde kapattıklarını ve oradaki piyanoyu eve getirdiklerini belirtti.

"KISA SÜREDE MUTLAK KULAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Yusufhan'ın ilk kez piyano ile evde tanıştığını vurgulayan Gökçe Çakır, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde Yusufhan'ın yeteneği ortaya çıktı. İki yıl boyunca evden çıkmayınca 5 yaşında Yusufhan kendi başına piyano çalmayı öğrendi. 7 yaşında özel bir eğitim merkezinde ders almaya başladı. Kısa sürede üstün yetenek ve mutlak kulak olduğu ortaya çıktı. Yani Yusufhan'ın duyduğunu çalabilen bir yeteneği var. En son İngiltere'nin dünya çapında tanınan Kraliyet Müzik Okulunun Grade 8 Piyano Sınavını geçerek 60 ülkede tanınırlığı olan lise diplomasını aldı. Bu başarısını 10 yaşında gerçekleştirdi. Yine bizi gururlandıran şey çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve dünyanın her ülkesinden binlerce kişinin katıldığı Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı."

Yusufhan Çakır

Anne Çakır, Yusufhan'ın Türkiye'deki eğitimine devam ettiğini, 6. sınıf öğrencisi olduğunu sözlerine ekledi.

ZEYNEP ERDİVANLİ

