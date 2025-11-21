ABD’de acil servis doktoru Joe Whittington, her gece yana dönerek uyuyan milyonlarca kişiyi uyardı. Bu alışkanlığın yüz şeklini değiştirerek asimetriye yol açabildiğini söyleyen doktor, bazı kırışıklıkların botoksla bile düzelemeyecek kadar kalıcı olabileceğine dikkat çekti.

YÜZDE SÜREKLİ BASINÇ OLUŞTURUYOR

Sosyal medya hesabında paylaştığı videosunda açıklamalarda bulunan Dr. Joe, sürekli aynı tarafa yatmanın yüzde sürekli basınç oluşturduğunu söyledi. Dr. Whittington, “Bu durum ikizler üzerinde yapılan çalışmalarda bile kanıtlandı. Oluşan kırışıklıklar çoğu zaman dikey oluyor ve botoksla kaybolmuyor” dedi.

Uzmanı yana dönerek uyuyanları uyardı! Kalıcı olabilir

‘UYKU KIRIŞIKLIĞI’ İÇİN YAPILABİLECEKLERİ SIRALADI

Dr. Joe, yüz üzerindeki baskıyı azaltmak için üç öneride bulundu. Sırtüstü uyumanın yüzdeki baskıyı tamamen azalttığını ve ödemin eşit dağılmasını sağladığını belirten Dr. Joe, ipek yastık kılıfı kullanmanın da sürtünmeyi azaltarak kırışıklığı ve cilt katlanmalarını engellediğini bildirdi.

Yan uyumaktan vazgeçemeyenler için ise yatış yönünü her gece değiştirmeyi önerdi.

ZEYNEP ERDİVANLİ

