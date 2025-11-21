Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kayıp olarak aranan öğretmen Vedat Söylemez, dere kenarında ters dönmüş aracında ölü bulundu. 39 yaşındaki öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta kayıp olarak aranan öğretmenin aracı dere kenarında ters dönmüş halde bulundu. Yapılan incelemede, öğretmenin geçirdiği kaza sonucu vefat ettiği ortaya çıktı.

YAKINLARI İHBARDA BULUNMUŞTU

Kaza, Yıldızeli ilçesi Çobansaray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobansaray Ortaokulu'nda görev yapan Vedat Söylemez'den (39) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Vedat Söylemez

KÖY SAKİNLERİ ARACINI BULDU

Öğretmenin aracını dere kenarında ters dönmüş vaziyette bulan köy sakinleri, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köy yolunda pikabı ile kaza yapan öğretmen Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MELİN ÖZTÜRK

