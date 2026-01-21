Trump, Grönland hayalini bir kez daha sahneye taşıdı. “Ulusal güvenlik” vurgusu yapan ABD Başkanı, yapay zekâlı paylaşımıyla Arktik planını kamuoyuna aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland arzusunu bir kez daha gündeme taşıdı. “Ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacının olduğunu” ve inşa edeceği Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını ifade eden Trump, Truth Social hesabından yapay zekâyla oluşturulmuş bir paylaşımda bulundu.

Trump, yanında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Grönland’a ABD bayrağı diken Trump fotoğrafın üzerine “Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026” yazdı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunu ele alan “çok iyi” bir telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Trump, ABD’nin Arktik bölgesine yönelik planından “Geri dönüş yok” ifadesini kullandı.

Öte yandan Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) “Uçaklarımız yakında Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne ulaşacak” açıklamasında bulundu. Söz konusu konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası