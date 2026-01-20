ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı bir görselle uluslararası gündemi karıştırdı. Paylaşılan haritada Kanada, Grönland ve Venezuela, ABD’nin bir parçası gibi gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uluslararası gündemi karıştırdı. Paylaşılan görselde Kanada, Grönland ve Venezuela’nın ABD toprağı gibi gösterilmesi dikkat çekti. Görsel, kısa sürede “yeni ABD haritası” yorumlarına yol açtı.

Trump’ın Truth Social hesabında paylaştığı fotoğrafta, Avrupalı liderlerle yapılan bir toplantı sırasında masanın yanında yer alan dünya haritası öne çıktı.

Haritada Kanada, Grönland ve Venezuela’nın ABD sınırları içinde gösterildiği görüldü.

Trump’tan olay harita! Kanada ve Grönland’ı ABD toprağı gibi paylaştı

GRÖNLAND VE VENEZUELA MESAJI AYNI KAREDE

Paylaşım, Trump’ın Grönland’a yönelik çıkışları ve Venezuela’ya karşı askeri operasyon söylemlerinin gündemde olduğu bir dönemde geldi. Görselde bu iki ülkenin de ABD toprağı gibi yer alması dikkat çekti.

Trump’ın paylaşımı, Washington’da ve Avrupa başkentlerinde yakından izlenirken, harita üzerinden verilen mesajın zamanlaması öne çıktı.

KANADA DETAYI TEPKİ ÇEKTİ

Haritada Kanada’nın da ABD toprağı olarak gösterilmesi, Trump’ın daha önce Kanada’ya yönelik yaptığı sert açıklamaları yeniden gündeme taşıdı. Trump, önceki açıklamalarında Kanada’nın ABD için “değerli” bir ülke olduğunu söylemiş, ticaret ve güvenlik başlıklarında Ottawa’ya baskı kurmuştu.

Paylaşımın ardından Kanada ile ABD arasındaki ilişkiler yeniden tartışma konusu oldu.

Trump’tan olay harita! Kanada, Venezuela ve Grönland’ı ABD toprağı gibi paylaştı

TRUMP NEDEN KANADA VE GRÖNLAND’A YÜKLENİYOR?

Trump’ın Kanada ve Grönland’a yönelik ısrarlı çıkışları, tek başına bir provokasyon ya da iç politika hamlesi değil. Arka planda, Kuzey Amerika’nın güç dengelerini yeniden tanımlamaya yönelik daha geniş bir jeopolitik hesap bulunuyor.

Grönland dünyanın en büyük adası. Almanya'nın altı katı büyüklüğünde. Kuzey Kutbu'nda yer alıyor ve Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge.

Beyaz Sara'yın kilit odağı Arktik bölgesi. Küresel ısınma nedeniyle buzulların geri çekilmesi, Kuzey Kutbu’nu yalnızca bir çevre meselesi olmaktan çıkarıp ticaret, enerji ve askeri rekabet alanına dönüştürdü.

Kuzeybatı Geçidi gibi yeni deniz yolları, ABD açısından hem ekonomik hem de stratejik değer taşıyor. Trump yönetimi, bu alanların kontrolünün Washington’da olması gerektiği görüşünü açık biçimde benimsiyor.

Trump’tan olay harita! Kanada, Venezuela ve Grönland’ı ABD toprağı gibi paylaştı

KANADA: ZAYIF HALKA MI?

Trump’ın Kanada’ya yaklaşımı, klasik müttefiklik anlayışının ötesine geçiyor. Washington’daki bazı çevreler, Kanada’nın Arktik bölgedeki askeri kapasitesini ve egemenlik iddiasını yetersiz buluyor. Özellikle Kuzeybatı Geçidi’nin güvenliği, ABD açısından kritik.

Kanada, coğrafi olarak büyük bir alanı kontrol ediyor ancak bu alanı fiilen koruyacak askeri ve teknolojik güce sahip değil.

Trump’ın Kanada’yı sürekli baskı altında tutmasının nedenlerinden biri de bu algı. ABD, gerektiğinde bu boşluğu kendisinin doldurabileceği mesajını veriyor.

Trump’tan olay harita! Kanada, Venezuela ve Grönland’ı ABD toprağı gibi paylaştı

GRÖNLAND: KÜÇÜK ADA, BÜYÜK GÜÇ MÜCADELESİ

Grönland ise Trump için yalnızca Danimarka’ya bağlı bir özerk bölge değil. Ada, ABD’nin erken uyarı sistemleri, füze savunması ve Kuzey Atlantik güvenliği açısından kilit konumda.

Ayrıca Çin’in Grönland’a yönelik ekonomik ilgisi, Washington’ın kanayan yarası.

Trump’ın Grönland ısrarı, Çin’in bölgeye sızmasını engelleme ve Avrupa’nın kuzey kanadını doğrudan ABD kontrolüne yaklaştırma isteğiyle örtüşüyor. Bu nedenle söylemler sert, yöntemler ise alışılmış diplomatik diplomatik teamüllerin dışında ilerliyor.

KANADA’NIN SESSİZLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa ülkeleri Grönland konusunda açık ve sert tepkiler verirken, Kanada’nın daha temkinli, mayınlara basmadan ilerlemek zorunda. Bunun temel nedeni, Kanada ekonomisinin ABD pazarına yüksek düzeyde bağımlı olması.

Ottawa, ticari dengeleri riske atacak sert çıkışlardan kaçınıyor.

Ancak bu temkinli duruş, Kanada’nın uzun vadeli güvenliği açısından soru işaretlerine neden olmakta. Bugün sessiz kalmak, yarın benzer bir baskı karşısında müttefik desteğini zayıflatabilir.

TRUMP’IN BÜYÜK RESMİ

Trump’ın yaklaşımı, klasik ittifak dilinden çok güç hiyerarşisine dayanıyor. Kanada, Grönland ve hatta Venezuela gibi başlıklar, ABD’nin Batı Yarımküre’de tartışmasız hakim güç olma iddiasının parçaları olarak görülüyor.

Bu çerçevede Trump’ın paylaştığı “yeni ABD haritası” yalnızca sembolik bir görsel değil; Washington’un dünyayı nasıl okumak istediğine dair net bir mesaj.

Kanada ve Grönland, bu yeni güç denkleminde bağımsız aktörlerden çok, ABD’nin güvenlik ve çıkar alanının uzantısı olarak konumlandırılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası