Yurt genelinde dondurucu hava dalgası etkisini sürdürürken, önceki gece 81 şehrin tamamında termometreler sıfırın altına indi. Rekor -24,3 dereceyle Sivas’ın Kangal ilçesinde kırıldı.

Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuk ve yağışlı hava dalgası bütün Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önceki gece yurdun 81 şehrinde de sıcaklıklar sıfırın altını gösterdi.

Gecenin en düşük sıcaklığı, dondurucu soğuğun âdeta merkezi hâline gelen Sivas’ın Kangal ilçesinde kaydedildi. Termometrelerin sıfırın altında 24,3 dereceyi ölçtüğü ilçeyi, zirveyi zorlayan diğer bölgeler izledi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi sıfırın altında 21,2 dereceyle listede üst sıralarda yer alırken, Erzincan’ın Refahiye ilçesi sıfırın altında 21,1 ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ise sıfırın altında 20,9 dereceyle buz kesti.

SICAKLIK DİBE VURDU

Soğuk hava dalgası Ege ve Akdeniz kıyılarına kadar uzandı. Antalya’nın Elmalı ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 12,3 dereceye kadar gerilerken, Muğla’nın Seydikemer ilçesi sıfırın altında 10,9 ve İzmir’in Ödemiş ilçesi sıfırın altında 10,3 dereceyi gördü.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi sıfırın altında 10,5, İstanbul’un Çatalca ilçesi ise sıfırın altında 5,4 dereceyle dondurucu havadan payını aldı. Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi de sıfırın altında 13,8 dereceyle dondurucu bir gece geçirirken listenin en yüksek sıcaklık değeri bile sıfırın altında kalarak Mardin’in Midyat ilçesinde 0,5 derece olarak ölçüldü.

