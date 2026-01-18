Şiddetli fırtınanın etkisini gösterdiği Karadeniz alarm vermeye başladı. Kastamonu’da İnebolu sahilinde istinat duvarları çatladı, oyuklar oluştu, park alanlarında yarılma ve çöküntüler meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aralıklı olarak şiddetli fırtına ve kar yağışı uyarısı yaptığı Karadeniz’de fırtına sonrasındaki manzara endişeye neden oldu.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi sahilinde fırtına sonrası boyu metreleri aşan dalgalar, çarptığı istinat duvarlarında oyuk açtı. Sahil yolunu tehdit eden dalgaların etkisiyle park alanlarında ise yarılma ve çöküntüler oluştu.

Bir mahalle diken üstünde! Ne deprem ne de heyelan, Karadeniz’de yeni tehlike

Cünürye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan vatandaşlar, söz konusu çökme sonrasında endişelendi.

“DENİZİ KIRACAK BLOKLAR YAPILMADI”

Çarpan dalgaların mahalle sakinlerinin uykularını kaçırdığını ifade eden Sedat Köseoğlu, şunları söyledi:

Bu duvar daha önce burada yoktu. Dolgu yoldur burası. Bu deniz ileriden geldiği zaman yayılıp herhangi bir yere zarar vermiyordu. Duvar yapıldı, güzel oldu. Kötü diyemeyiz. Ama bunun önüne denizi kıracak bloklar yapılmadı. Buranın önünde yıldız bloklar veya normal bloklar olsa denizi parçalayacağı için bu yolun göçmesine engel olurdu.

“DEPREM OLUYORMUŞ GİBİ”

Köseoğlu, evlerinde rahat uyuyamadıklarını belirterek “Her deniz oluşunda hele bu sefer buradaki blokların ve arkadaki blokların tamamı sallandı. Deprem oluyormuş gibi yatağımızdan kalkıp dışarı çıkmaya çalıştık. Kuvvetli gelen deniz dalgalarıyla binalar zarar görüyor. Yarın bu duvar yıkıldığı zaman buranın altı kum olduğu için bu bloklar olduğu gibi kayacak. Benim oturduğum 3 yıllık bina. Banyodaki derz dolgular baktım araları açılmış. Kadınlar gerçekten çok korkuyor. Ben geçen akşam arabayla daha uzak bir yere götürmeyi dahi göze aldım. Sabaha karşı baktım, denizden anladığımız için. Kırıldı deniz ve sallanma azaldı. İnanın yemek yiyemiyoruz sallanmaktan” diye konuştu.

“DIŞARI ÇIKIYORUZ KORKUDAN”

Aynı bölgede oturan Mehmet Özdemir ise, “Evde durma şansımız yok gibi. Korkunç yani. Bunu yaşayan bilir. Çok sallandığı için evi satmayı bile düşünüyorum ama şimdi kim alır. Bir an önce çare bulmak lazım. Yoksa evlerimizde hayati tehlikemiz var. Deprem olmuş gibi sallanıyor. Yıkılacak gibi oluyor. Dışarı çıkıyoruz korkudan” dedi.

