Meteoroloji son raporunu paylaştı: Tahminler değişti! İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu artacak. Önümüzdeki 3 gün ise Kuzey Ege ve Marmara'ya kuvvetli fırtına, iç ve doğu kesimler için don uyarısı yapıldı.
Ülke genelinde yağışlar, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi beklenirken, Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.
- Kıyı Ege, Karadeniz ve iç kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek.
- Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde altında seyredecek.
- Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.
- Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görülecek.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.