Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Özkürtün Beldesi’nde vatandaşlar, çektikleri videolarla yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.

Gümüşhane’de aralıksız devam eden kar yağışı, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi’nde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Süme Mahallesi’nde kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşması, ulaşımı zorlaştırırken birçok evde çatı çökme riski oluştu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİLER

Bölgede yaşayan vatandaşlar, evlerin çatıları üzerinde biriken yoğun kar nedeniyle ciddi tehlike altında olduklarını belirterek, çektikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Görüntülerde, sokakların tamamen karla kaplandığı ve araç geçişinin neredeyse imkânsız hale geldiği dikkat çekti.

BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan çağrıların ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un talimatıyla bölgeye takviye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, hem yolların ulaşıma açılması hem de risk oluşturan kar birikintilerinin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, beldenin son günlerde yoğun kar yağışı aldığını belirterek belediye ekiplerinin sahada aralıksız çalıştığını ifade etti. Turgut, çalışmalara İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiğini, ancak kar kalınlığının fazla olması nedeniyle iş makinelerinin ilerlemekte zaman zaman zorlandığını dile getirdi.

