Türkiye genelinde kış koşulları etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminler kar yağışı, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don riskini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri için yapılan yoğun kar uyarısı, “Havalar ne zaman ısınacak?” ve “Bu hafta kar yağacak mı?” sorularını gündeme taşıdı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mevcut kar yağışları hafta başı itibarıyla kuvvetleniyor. Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon’un hem batı hem doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle 200-300 metre üzerindeki yerleşimlerde karın daha etkili olacağı tahmin edilirken, yağışların 20 Ocak Salı geç saatlere kadar devam edeceği öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak, ilk cemre ne zaman düşecek, bu hafta kar yağacak mı?

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi!

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası bir süre daha varlığını koruyacak. Karadeniz üzerinden gelen sistem nedeniyle hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Batı bölgelerde ise sınırlı bir sıcaklık artışı beklenmesine rağmen, genel tablo kış koşullarının Ocak ayının sonuna kadar etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Uzmanlara göre belirgin ısınma Şubat ayının ikinci yarısında başlayacak ve sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk kültüründe baharın yaklaştığını simgeleyen cemrelerin düşme tarihleri de soğuk havaların ardından merak konusu oldu. İnanca göre cemrelerin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşüyor. Şubat ayının sonlarında hava sıcaklıklarında yavaş yavaş bir yumuşama yaşandığı kabul ediliyor. Ardından suya ve toprağa düşen cemrelerle birlikte bahar etkisinin daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojik tahminlere göre bu hafta birçok bölgede kar yağışı etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışının kuvvetlenmesi beklenirken, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar öngörülüyor.

İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde de aralıklı kar yağışları tahmin ediliyor. Yetkililer karla birlikte buzlanma, don ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

