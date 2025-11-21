Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışmacısı Gelinim Mutfakta'da kıyasıya bir rekabet yaşandı. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen final gününde elenen ve birinci olan isim belli oldu.

Kanal D ekranlarının popüler yarışması Gelinim Mutfakta'da, 21 Kasım 2025 tarihli final gününde büyük bir heyecan yaşandı.

21 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu: Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olan isim kim oldu?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yemek yarışmasında bugün 55 dakika içinde "Sütlaç Keki" hazırlandı. Günün sonunda hem birinci olan gelin hem de elenen isim netleşti. İşte günün puan durumu...

21 KASIM GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Kasım 2025 tarihinde Hanife ve Tuğba aynı puanı aldığı için düelloya kaldı. Kurada çıkan isim Tuğba oldu. Böylelikle haftanın son çeyreğini aldı.

21 Kasım 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da Tuğba, Nursima, Hanife ve Emsal günün konsepti olan Sütlaç Keki için mutfakta kıyasıya mücadele verdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar, yarışmadaki dengeleri tamamen değiştirdi.

Aslı Hünel’in günün tadım puanlamasında Emsal 1, Nursima 4, Hanife 5 ve Tuğba 1 puan aldı. Ardından kayınvalideler puanlamaya geçti.

Emsal’in kayınvalidesi Hacer Hanım, gelinlere sırasıyla Nursima’ya 3, Hanife’ye 4, Tuğba’ya 5 ve Emsal’e 1 puan verdi. Nursima’nın kayınvalidesi Hilal Hanım, Tuğba’ya 2, Hanife’ye 3, Nursima’ya 5 ve Emsal’e 1 puan takdim etti.

Tuğba’nın kayınvalidesi Menekşe Hanım, günün puanlarını Emsal’e 2, Hanife’ye 3, Tuğba’ya 5 ve Nursima’ya 1 puan şeklinde açıkladı.

Son olarak Hanife’nin kayınvalidesi Fadime Hanım, gelinlere Hanife’ye 3, Emsal’e 4, Tuğba’ya 5 ve Nursima’ya 1 puan verdi.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

21 Kasım 2025 Cuma günü, en yüksek puanı toplayarak 10 altın bilezik için yarışan gelinler yine kuraya kaldı.

76 puana ulaşan Nursima ve Tuğba arasında yapılan kura çekimini Fadime Hanım gerçekleştirdi. Nefes kesen finalde, 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Nursima oldu.

21 KASIM GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Son ikiye Emsal ve Hanife kaldı. 21 Kasım 2025 Cuma günü 1 puan farkla Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim Emsal oldu.

