Ekim ayında ikinci el otomobil piyasasında 666 bin 842 adet otomobilin satışı gerçekleşti. Geçen ay Renault Clio, Renault Megan, Fiat Egea en çok satışa konulan otomobil modelleri oldu. Listede ilk 10’da yer alan 0-5 yaş bandındaki otomobillerin otomatik vitesli, hasarsız ve 50 bin km altındaki versiyonlarına bakıldığında ise en düşük fiyat 1 milyon 25 bin TL’den başlıyor. İşte ikinci elde en çok satışa çıkan modeller ve fiyatları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında ikinci el otomobil piyasasında 666 bin 842 adet aracın devri gerçekleşti. ‘İkinci el’de gerçekleşen satış, eylül ayında 680 bin 684 adet olmuştu. Böylece son 1 aylık dönemde ikinci el otomobil pazarında sınırlı da olsa ivme kaybı dikkat çekti.

Sektör temsilcileri yüksek faizler, tatil mevsiminin geride kalması ve sıfır km araçlar için kampanya döneminin yaklaşması sebebiyle, ikinci el piyasada kısmi bir soğumanın gözlemlendiğini aktarıyor.

Buna karşılık 2025 Ocak-Ekim döneminde toplam devir sayısı 6 milyon 164 bin 985 adedi buldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el araç satışlarda %6,3’lük artışa işaret etti.

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ

Bu arada arabam.com 2025 Ekim dönemi için “ikinci el ilan verilerine dayanarak” hazırladığı Aylık Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre ekimde ortalama araç fiyatı 869 bin 106 lira olarak ölçüldü. Bir önceki ay söz konusu fiyat 855 bin 467 lira olarak gerçekleşmişti. %2,55 olarak açıklanan ekim enflasyonu dikkate alındığında, reel olarak ikinci el araç fiyatları geçen ay ortalama %-0,93 düşüş kaydetti.

İkinci elde en çok satılan otomobiller! 1 milyon TL’nin altında otomatik araç yok

YENİ ARABALAR AĞIRLIKTA

Ekim ayı ilanları dikkate alındığında;

-0-5 yaş arası araçlar yüzde 32,3,

-6-9 yaş arası araçlar yüzde 17,6,

-10-15 yaş arası araçlar yüzde 26,4,

-16-20 yaş arası araçlar yüzde 10,9

-Ve 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı yüzde 12,8 oldu.

Yeni olarak kabul edilebilecek “0-5 yaş arası” otomobiller toplam ilanlarda en yüksek ağırlığa sahip… İkinci el pazarda satışa sunulan her 3 araçtan 2’sinin ise 5 yaş üzerinde olduğu görülüyor.

İşlem hacminin en yüksek olduğu fiyat aralığı olarak da bilinen 750 bin-1,5 milyon TL bandındaki ilanların toplam içindeki payı da %37 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞA ÇIKAN ARAÇLAR

İkinci el piyasada en çok satışa konulan otomobil modelleri ise Renault Clio, Renault Megane, Fiat Egea, Toyota Corolla, Ford Focus, Opel Astra, Volkswagen Passat, Honda Civic, Volkswagen Polo ve Opel Corsa oldu.

İKİNCİ ELDE BAŞLANGIÇ FİYATLARI

Bu araçların 0-5 yaş bandında, 50 bin km’den düşük, hasar kayıtsız, boyasız ve değişensiz, otomatik vitesli (güncel ilanlara göre) başlangıç satış fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

-Renault Clio 1.0 TCE Joy (2020): 1 milyon 25 bin TL

-Renault Megane 1.3 TCE Joy (2021): 1 milyon 285 bin TL

-Fiat Egea 1.6 Multijet Easy (2022): 1 milyon 70 bin TL

-Toyota Corolla 1.5 Vision (2021): 1 milyon 330 bin TL

-Ford Focus 1.5 Ti-CVT Trend X (2020): 1 milyon 250 bin TL

-Opel Astra 1.4 T Edition Plus (2020): 1 milyon 150 bin TL

-Volkswagen Passat 1.5 TSI Impression (2020): 1 milyon 810 bin TL

-Honda Civic 1.6i VTEC Elegance (2020): 1 milyon 660 bin TL

-Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline (2020): 1 milyon 240 bin TL

-Opel Corsa 1.2 T Elegance (2020): 1 milyon 120 bin TL

ÖMER FARUK BİNGÖL

