Bakan Işıkhan'dan milyonları heyecanlandıran asgari ücret zammı açıklaması
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Milyonlar yapılacak zammı heyecanla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Işıkhan, dikkat çeken bir mesaj verdi.
UZLAŞI MESAJI
Asgari ücret komisyonunun aralık ayında toplanacağını belirten Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHINI KORUYAN..."
Yapılacak zamma ilişkin de konuşan Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için uzmanlardan farklı tahminler geliyor. Ağırlıklı olarak yüzde 25-30 arasında bir zam beklentisi var. Enflasyona göre zam aralığının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte zam senaryoları...
ZAM ORANI
ZAMLI ASGARİ ÜCRET
|Yüzde 21
|26 BİN 745 TL
|Yüzde 22
|26 BİN 966 TL
|Yüzde 23
|27 BİN 187 TL
|Yüzde 24
|27 BİN 408 TL
|Yüzde 25
|27 BİN 630 TL
|Yüzde 26
|27 BİN 851 TL
|Yüzde 27
|28 BİN 72 TL
|Yüzde 28
|28 BİN 293 TL
|Yüzde 29
|28 BİN 514 TL
|Yüzde 30
|28 BİN 735 TL