Kasım indirimlerinin damga vurduğu geçen hafta kredi hacmi 46 milyar lira yükseldi. Bu rakam, aynı zamanda son 13 haftanın da en yüksek artışına işaret etti. Özellikle ihtiyaç kredilerinin 41 milyar TL yükselmesi dikkat çekti. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en ucuz oranlar hangi bankalarda? Örnek geri ödeme tabloları nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 14 Kasım ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 2 trilyon 748 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 46 milyar liralık bir artış dikkat çekti. Bu artış aynı zamanda son 13 haftalık akım verilerde en yüksek artış olarak da kayıtlara geçti.

KASIM İNDİRİMLERİ ETKİLİ OLDU

Alt detaylara bakıldığında 3 ana kategoride de kredi hacminde artış gerçekleşti. Geçen hafta ihtiyaç kredisi hacmi yaklaşık 41 milyar TL yükseldi. Sektör temsilcileri, her yıl geleneksel hale gelen kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen bazı tüketicilerin bankaya koştuğunu ve bunun da ihtiyaç kredisi hacmini artırdığını ifade ediyor.

Geçen hafta taşıt kredisi hacmi 350 milyon TL ve konut kredisi hacmi de yaklaşık 4,5 milyar TL arttı.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

21 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Halkbank: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1,5 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

21 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz taşıt kredileri şöyle:

-Albaraka: %3,02 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Akbank: %3,19

300 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 300 bin TL taşıt kredisinin 2 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 300 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 19 bin 527 TL

-Toplam geri ödeme: 468 bin 669 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

21 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-Alternatif Bank: %2,79

-QNB: %2,99

-TEB: %2,99

-ON Dijital: %3,19

-Denizbank: %3,61

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık taksit: 10 bin 426 TL

-Toplam geri ödeme: 125 bin 611 TL

ÖMER FARUK DİRLİK

