Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir zam geleceği söylenmişti. Beklenen zam gece yarısı tabelaya yansıdı, birçok ilde motorinin litre fiyatı 60 TL'yi geçti. İşte büyük şehitlerde akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. ABD ile Rusya arasındaki gerilim sonucu bazı Rus petrol markalarının kara listeye alınması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler fiyat artışında etkili oldu. Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişiklikleri yakından izliyor.

MOTORİN 60 LİRAYI GEÇTİ!

Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam bu gece yarısı yapıldı. Bir çok ilde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı. Benzin ve otogaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Motorine yapılan zam ise 1 TL 25 kuruş olarak kaydedildi.

İşte büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 59.47 TL

Benzin: 54.99 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 59.32 TL

Benzin: 54.81 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Motorin: 60.50 TL

Benzin: 55.84 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Motorin: 60.84 TL

Benzin: 56.18 TL

LPG: 27.53 TL

