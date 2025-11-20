Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler sebebiyle araç sahipleri tarafından güncel olarak takip ediliyor. Özellikle motorin ve benzin fiyatlarına uygulanacak olan zam ya da indirimler, gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, 20 Kasım. Perşembe günü motorine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Milyonlarca araç sahibi motorine zam olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Motorine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt sektöründeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 2,5 TL'lik zam geliyor. Bu gece yarısından (21 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinden) itibaren zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak. Zam ile birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL'yi bulması bekleniyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzinin litre fiyatı 54.73 TL

Motorinin litre fiyatı 57.49 TL

LPG litre fiyatı 27.08 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzinin litre fiyatı 54.89 TL

Motorinin litre fiyatı 57.63 TL

LPG litre fiyatı 27.71 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT NE KADAR?

Benzinin litre fiyatı 55.76 TL

Motorinin litre fiyatı 58.65 TL

LPG litre fiyatı 27.60 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT NE KADAR?

Benzinin litre fiyatı 56.09 TL

Motorinin litre fiyatı 58.99 TL

LPG litre fiyatı 27.53 TL

