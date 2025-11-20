Son dönemde akaryakıta peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında artış olacak. Zammın ardından motorinin litresi birçok şehirde 60 lirayı aşacak.

ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı ambargo, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde peş peşe zam gelen akaryakıta bir zam daha geliyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş zamlandı. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında bir artış daha olacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 LİRAYI AŞACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı 1 lira 78 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi birçok şehirde 60 lirayı aşacak.

20 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.89 57.63 27.71 İstanbul Anadolu 54.73 57.49 27.08 Ankara 55.76 58.65 27.60 İzmir 56.09 58.99 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

