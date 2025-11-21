Eurovision cephesinde haftalardır tırmanan İsrail tartışması, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) oylama sisteminde köklü bir değişiklik açıklamasıyla yeni bir döneme girdi. Cenevre’de yapılan duyuruda, izleyicilerin verebildiği oy sayısı yarıya indirilirken, kararın arka planında son yıllarda İsrail’e yönelik ciddi tepki dalgası ve boykot tehditlerinin bulunduğu açıklandı.

Cenevre’de açıklama yapan Avrupa Yayın Birliği (EBU), Mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması için oylama kurallarında kapsamlı bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Kararın, son yıllarda İsrail adaylarının halk oylamasında aldığı yüksek destek nedeniyle yaşanan gerilimlerden sonra alındığı bilgisi verildi.

EBU, her bir izleyicinin kullanabileceği oy sayısının yarıya indirildiğini açıkladı. Buna göre tek ödeme yöntemiyle verilen 20 oy artık 10 ile sınırlanacak.

Kuruluş, Gazze gündemiyle büyüyen tartışmalar ve İsrail’e yönelik tepkilerin ardından “güven ve şeffaflığın” artırılması için bu adımın zorunlu hale geldiğini ifade etti.

ÜLKELERDEN İSRAİL’E BOYKOT TEHDİDİ

İspanya, İrlanda ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, İsrail’in yarışmada tutulması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme uyarısında bulundu.

Bazı ülkeler, Gazze’de yaşananlar nedeniyle boykotu değerlendirdiklerini açıkladı.

Hollanda yayıncısı AVROTROS, İsrail’in Gazze’de "basın özgürlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğini" gerekçe gösterdi. Hollanda ayrıca İsrail’i, "son Şarkı Yarışması sırasında" yurtdışındaki halkı oy vermeye yönlendirerek hileli müdahalede bulunmakla suçladı.

EBU’DAN "TARAFSIZLIK" SAVUNUSU

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, “Dinledik ve harekete geçtik” diyerek yeni adımların yarışmanın tarafsız kalması için alındığını söyledi. Green, “Yarışma müzik ve birlikteliğin kutlaması olmaya devam etmeli, araçsallaştırılmamalı” diye konuştu.

EBU, tanıtım faaliyetlerine daha sıkı sınırlar getireceğini, hükümet destekli kampanyalar dahil üçüncü tarafların oy manipülasyonunun engellenmesi için çalışmaları artıracağını açıkladı.

Kuruluş, "koordineli veya hileli oy verme faaliyetlerini tespit etme" kapasitesini de yükseltecek.

İSRAİL’İN KATILIMI NOEL’DEN ÖNCE NETLEŞECEK

EBU, İsrail’in Viyana’daki yarışmaya katılıp katılamayacağına ilişkin kararın Aralık ayında yapılacak genel kurulda ele alınacağını duyurdu.

Gazze’de kırılgan ateşkesin sağlanmasının ardından bu değerlendirmenin geri çekildiği, ancak yeni önlemlerin yeterli görülmemesi halinde oylamaya gidileceği aktarıldı.

EBU Sözcüsü Dave Goodman, “Önlemler paketinin üyelerimize yarışmanın tarafsızlığını korumak için güçlü adımlar attığımızı göstereceğini umuyoruz” dedi. Goodman, “Eğer yeterli bulunmazsa katılım konusunda oylama yapılacak” ifadelerini kullandı.

Kuruluş, "gelecek yıl yarışmaya katılacak yayıncıların tam listesinin Noel’den önce yayımlanacağını" açıkladı.

İSPANYA’DAN NET KARAR: İSRAİL KALIRSA EUROVİSİON YOK

Eurovision krizini körükleyen en sert çıkışlardan biri İspanya’dan geldi. Devlet kanalı RTVE, İsrail’in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını duyurdu.

Böylece İsrail’in yarışmada kalması durumunda boykot edeceğini açıklayan ülkelerin sayısı İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte 5’e yükseldi.

MÜZEYYEN BIYIK

