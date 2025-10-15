Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eurovision tartışması! İsrail'in durumu aralık ayına kaldı

Eurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldı

Eurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldı
Katliamcı İsrail’in önümüzdeki yıl Eurovision’a katılmasına birçok Avrupa ülkesi karşı çıkmış, yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise karar için kasım ayında oylama yapılacağını ilan etmişti.

MURAT ÖZTEKİN - Ancak EBU, Gazze’de barışın tesis edilmesinden sonra İsrail’in gelecek yılki Eurovision’a katılıp katılmayacağına dair oylamayı iptal etti.

İsrail’e dair kararın aralık ayında yapılacak olağan genel kurulda alınacağı belirtilirken, oylamanın yapılıp yapılmayacağı hususunda net bir ifade kullanılmadı.

