İmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyor
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Rus imparatoriçesinin bir asırlık “Kış Yumurtası” (Winter Egg), 2 Aralık’ta Christie’s Londra tarafından müzayedeye sunuluyor.
MURAT ÖZTEKİN - Fabergé yapımı eserin 27 milyon doların (yaklaşık 1,1 milyar TL) üzerinde fiyata satılarak rekor kırması bekleniyor.
Çar II. Nicholas’ın 1913 yılında annesi İmparatoriçe Maria Feodorovna’ya hediye olarak verdiği nesne, kaya kristalinden oyularak şekillendirilmiş ve gravürler, platin ve 3.246 adet gül kesim pırlantayla süslenmiş.
1917’deki devrimden sonra komünist idare tarafından el konulup yurt dışına satılan eser, 2002’de 9,6 milyon dolara yeni sahibinin olmuştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe