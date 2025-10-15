İmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyor

MURAT ÖZTEKİN - Fabergé yapımı eserin 27 milyon doların (yaklaşık 1,1 milyar TL) üzerinde fiyata satılarak rekor kırması bekleniyor.

Çar II. Nicholas’ın 1913 yılında annesi İmparatoriçe Maria Feodorovna’ya hediye olarak verdiği nesne, kaya kristalinden oyularak şekillendirilmiş ve gravürler, platin ve 3.246 adet gül kesim pırlantayla süslenmiş.