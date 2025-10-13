Hattın efsanesine memleketinde vefa! Hamid Aytaç’ın izindeki sanatçılar sergide buluştu

MURAT ÖZTEKİN DİYARBAKIR - Hamid Aytaç, klasik sanatların bitme noktasına geldiği bir devirde maziyle bugün arasında köprü olmuş ve yetiştirdiği isimlerle hat sanatının günümüze taşınmasında rol oynamıştı. Aytaç’ın hatta olan merakı, hayata gözlerini açtığı Diyarbakır’da başlamıştı. Okuduğu mekteplerdeki hocalarından yazı dersleri alan Aytaç’ın yolu 1908’de ise İstanbul’a uzanmıştı. Hamid Bey, usta bir hattat olarak yetişmişti ama geçen asırda klasik sanatların maruz kaldığı negatif durum sebebiyle matbaacılık yapmak zorunda kalmış ve 40 sene bir han odasında yaşamıştı.

1982 yılında vefat eden usta sanatçı Aytaç’a vefa mahiyetinde bir sergi, şimdi Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde doğduğu Diyarbakır’da sanatseverlerle buluşturuluyor.

BEŞ ASIRLIK HAMAMDA SERGİ

Tarihi yaklaşık beş asır önceye uzanan Behram Paşa Hamamı’nda açılan “Hamid Aytaç’ın İzinde İcazetnameler” adlı sergi, hat sanatının büyük efsanesi Aytaç’ın talebelerine verdiği icazetnameleri yani diplomaları bir araya getiriyor. Sergide Aytaç’tan sanat eğitimi alan isimlerin özgün eserleri de yer alıyor. Sergi böylece hat sanatının yaşayan mirasına ışık tutuyor.

Eserleri sergilenen sanatçılar arasında merhum Hasan Çelebi, Fuat Başar, Talip Mert, Hüsrev Subaşı, Turan Sevgili, Savaş Çevik, Ali Hüsrevoğlu ve Hüseyin Öksüz yer alıyor.

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan serginin küratörü İsmail Erdoğan, “Hamid Aytaç sadece büyük bir hattat değil, aynı zamanda hat sanatının günümüze aktarılmasında aldığı rol itibarıyla yıldızlaşmış bir isim. Çünkü bir dönem, geleneksel olan birçok şeye sırt çevrilmişti. Onlardan biri de hat sanatıydı. Hamid Aytaç o dönemde ortaya çıkıp, dünyevi hiçbir şey beklemeden sırf sanatın yaşaması için bir misyon üstlenerek talebelerin elinden tutmuştu. Hat sanatının günümüzdeki en büyük isimlerini kendisi yetiştirmiştir” diyor.

Diyarbakır denilince akla ilk gelen sanatçılardan birinin Hamid Aytaç olduğunu kaydeden Erdoğan, “Aytaç’ın talebeleriyle olan ilişkisini göstermek istedik. Bunu ise en iyi icazetnameler üzerinden yapabiliriz diye düşündük. Bazı hocalarımızın aldığı icazetnameleri burada sergiliyoruz. Bunun yanında Aytaç’tan hasta olduğu dönemde icazet almaya hak kazandıkları hâlde öğrendikleriyle yetinmeyi tercih eden isimlerin de üstat olduklarını gösteren eserlerine yer veriyoruz” diye konuşuyor.