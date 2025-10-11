Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlkadım Şiir Akşamları'nda Aşık Kemali Bülbül vefası

Güncelleme:
İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi Kültür Evi, Samsunlu şairlerin buluşma noktası olan ve uzun yıllardır devam eden İlkadım Şiir Akşamları programının 2025-2026 döneminin ilkine ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede, her programda olduğu gibi, bu ay da Samsun'un önemli bir şairi anıldı: Merhum Halk Ozanı Aşık Kemali Bülbül.

İlkadım Kent Konseyi tarafından tertiplenen, Doğan Kan’ın sunumuyla gerçekleşen program, şiir severlere duygu dolu anlar yaşattı. Programda söz alan İlkadım Kent Konseyi Hemşeri Kültürü Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Seven, yaptığı konuşmada şiirin nabzının İlkadım’da attığını belirterek, kültüre ve sanata verdiği kesintisiz desteklerden dolayı İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’a teşekkürlerini iletti. 

Seven, ayrıca Aşık Kemali Bülbül’ün sadece bir şair değil, aynı zamanda Samsun'un kültür elçisi olarak daima hatırlanacağını vurguladı.

HEMŞERİLERİ UNUTMADI

Programa katılan Samsunlu şairler, kendi yazdıkları şiirleri okuyarak davetlilerden büyük beğeni topladı. Ozan İsa Kahraman'da Aşık kemali Bülbül'ün şiirnden bestelediği türküleri okudu. Geceye Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Genel Başkanı Şerif Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Hemşerileri olan Aşık Kemali Bülbül’e vefa gösteren KADEF yönetimi, bu anlamlı etkinlikte şairleri yalnız bırakmadı. SASAD Yönetim kurulu Üyesi Miraç Morçöl'de SASAD adına katıldı. Samsun Gürcü Kültür Derneği Başkanı Eyüp Elmas'da davetliler arasında yer aldı. 

Ayda bir kez düzenli olarak gerçekleştirilen İlkadım Şiir Akşamları programının yeni sezonunun ilk buluşması, kültür ve sanat dünyası için umut verici bir başlangıç oldu.

