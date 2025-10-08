Zamanın kalbi Topkapı’da atıyor! Osmanlı saatleri görücüde

MURAT ÖZTEKİN - Bir zamanlar Osmanlı’nın kalbinin attığı beş buçuk asırlık Topkapı Sarayı, eşsiz saatlerin de tıkır tıkır işlediği bir yerdi. Eserlerin bazıları Ahmed Eflâkî Dede gibi Osmanlı ustaları tarafından yapılıyor, bir kısmı ise saraya yurt dışından hediye veya sipariş olarak geliyordu. Osmanlı hanedanlığına dört asır boyunca ev sahipliği yapan Topkapı, zamanla çok kıymetli bir saat koleksiyonuna sahip oldu.

İşte Topkapı Sarayı’nın, dünyanın sayılı saat koleksiyonları arasında gösterilen o koleksiyonunun tamamına yakını gün yüzüne çıkıyor. Sarayın ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar kısmı, Millî Saraylar Başkanlığınca “Topkapı Sarayı Saat Müzesi”ne dönüştürüldü.

Müzede yaklaşık 380 parçalık Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu’nun 300’den fazla eseri, ilk defa geniş çerçeveli şekilde teşhir ediliyor. Önümüzdeki günlerde ziyarete açılması planlanan müzede, en eskisi yaklaşık 500 sene evveline uzanan ve sanat eseri mahiyetinde olan antika saatler bir araya geliyor.

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN SAATİ DE SERGİLENİYOR

Osmanlı devri saat ustalarından Ahmed Eflâkî Dede ve Süleyman Leziz’in elinden çıkan eserler, Sultan II. Abdülhamid’e hediye edilen masa saati, duvar saatleri, devrinin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleriyle dikkat çekiyor. Müze hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının kıymetli örneklerini bir araya getiriyor.

ZAMANA KIYMET VEREN CEMİYET

Antika saatler, âdeta bir zaman makinesi gibi ziyaretçilerini farklı bir devre taşıyor. Bazıları ezana göre ayarlanan “alaturka” türdeki eserler, Osmanlı’da zamana verilen önemi gösterirken her şeyin tıkır tıkır işlediği bir medeniyetin izlerini de bugüne taşıyor.

CANLANDIRMALAR DA VAR

Müzenin bir diğer dikkat çekici alanı ise canlandırmalı saat atölyesi. Bu kısımda koleksiyondaki etütlük eserler, tamir aletleri ve kurma anahtarları yer alıyor. Böylece geçmişte saat üretim ve bakım süreçlerinin nasıl yürütüldüğü ziyaretçilere uygulamalı olarak anlatılıyor.

Millî Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Topkapı’nın dünyadaki sayılı saat koleksiyonlarından birine sahip olduğunu belirterek, daha evvel küçük bir bölümde sınırlı sayıda sergilenen eserleri bir araya topladıklarını söylüyor. Dr. Yıldız, “Burada görmüş olduğunuz saatlerin mühim bir kısmı dünyadaki tek örnekler. Bu sebeple bu koleksiyonun bir arada ziyaretçiyle buluşması son derece önemli” diyor.

