İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nın dünyanın sayılı saat koleksiyonları arasında gösterilen eserlerini ilk kez ziyaretçilerle buluşturuyor.

Osmanlı saat ustaları Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in eserlerinden, Avrupa’nın zarif örneklerine kadar 300’den fazla parça, Saray’ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi’nde sergileniyor.

Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar bölümü, “Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat” temasıyla Saat Müzesi’ne dönüştürüldü.

Bu alanda, Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu’nun yüzde 80’ini oluşturan eserler ilk defa geniş kapsamlı bir bütünlük içinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

OSMANLI VE AVRUPA SAAT SANATINDAN ÖZEL NUMUNELER

Müzede, Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan II. Abdülhamid’e armağan edilen Rus yapımı “grifon” figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada eşi bulunmayan cep saatleri yer alıyor.

Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nde sergilenen eserler; Türk saatleri, boy saatleri, duvar saatleri, cep saatleri, masa saatleri, oturtma saatler, dekoratif formlu saatler, ölçüm aletleri ile atölye ve tamir aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor.