Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Topkapı Sarayı’nda yer alan ve dünya çapında ünü olan saat koleksiyonları ilk defa ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Osmanlı’nın usta saatçilerinin Avrupa’nın ince işçilikli örneklerine uzanan 300’den fazla eser, sarayın Has Ahırlar kısmında kurulan "Saat Müzesi" bölümünde sergilenecek.

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nın dünyanın sayılı saat koleksiyonları arasında gösterilen eserlerini ilk kez ziyaretçilerle buluşturuyor.

Osmanlı saat ustaları Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in eserlerinden, Avrupa’nın zarif örneklerine kadar 300’den fazla parça, Saray’ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi’nde sergileniyor.

Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar bölümü, “Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat” temasıyla Saat Müzesi’ne dönüştürüldü.

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - 1. Resim

Bu alanda, Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu’nun yüzde 80’ini oluşturan eserler ilk defa geniş kapsamlı bir bütünlük içinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

OSMANLI VE AVRUPA SAAT SANATINDAN ÖZEL NUMUNELER

Müzede, Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan II. Abdülhamid’e armağan edilen Rus yapımı “grifon” figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada eşi bulunmayan cep saatleri yer alıyor.

Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nde sergilenen eserler; Türk saatleri, boy saatleri, duvar saatleri, cep saatleri, masa saatleri, oturtma saatler, dekoratif formlu saatler, ölçüm aletleri ile atölye ve tamir aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor.

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - 2. Resim

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - 3. Resim

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - 4. Resim

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - 5. Resim

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - 6. Resim

İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Togg'dan 4 çeker sürprizi! 4More serisi satışa çıktı, işte fiyatıTÜİK ilk defa yayımladı! Kadına yönelik şiddet araştırmasında çarpıcı sonuçlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Su seviyesi azaldı, 15 yıldır sular altında olan köy ortaya çıktı - Kültür - Sanat15 yıldır sular altındaydı, gün yüzüne çıktıSeyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisine yoğun ilgi - Kültür - SanatGeleneği geleceğe taşıyan sergiye yoğun ilgiKarahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu - Kültür - SanatKarahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü dikilitaş bulunduİngilizlerin İstanbul'a ilk saldırısı: İngiltere'nin Osmanlı politikasını değiştiren 1807 harekâtı - Kültür - Sanatİngiltere'nin politikasını değiştiren harekâtİstanbul'un patili dostlarını kadrajlayan Marcel Heijnen: Dünyanın kedi başkenti İstanbul - Kültür - Sanat“Dünyanın kedi başkenti İstanbul”James Cameron’ın sanatı Beyoğlu’nda! O filmler çizimlerden doğdu - Kültür - SanatJames Cameron’ın sanatı Beyoğlu’nda
Sonraki Haber Yükleniyor...