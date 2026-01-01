Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayıyla damga vurduğu karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 124-95 mağlup etti.

NBA'de Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, ev sahibi olduğu maçta Portland Trail Blazers'ı 124-95 yenerek, üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 30 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynadı. Blazers'ta ise Sidy Cissoko 19 sayı, Deni Avdija ise 17 sayı kaydetti.

Shai Gilgeous-Alexander

Oynadığı 34 müsabakada 29'uncu galibiyetini alan Thunder, 'sezonun en fazla maç kazanan takımı' konumunda bulunuyor.

CHAMPAGNIE'DEN 11 ÜÇLÜKLE 36 SAYILIK KARİYER REKORU

San Antonio Spurs, konuk ettiği New York Knicks'i 134-132 mağlup etti. Spurs'ta Julian Champagnie, 11 üçlük ile kendi adına NBA kariyer rekoru olan 36 sayıya ulaştı.

Spurs'ta Victor Wembanyama, sakatlanarak çıktığı karşılaşmanın 24'üncü dakikasına kadar 31 sayı, 13 ribaunt ile double-double yaparak, galibiyete katkı verdi.

