Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi sahilinde ölü yunus bulundu. Balıkçı tarafından fark edilen yunusun, iki gün önceki fırtınanın ardından kıyıya vurmuş olabileceği değerlendirilirken, durum yetkililere bildirildi.

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde balıkçılık yapan Halil Fil, denize gittiğinde sahile vurmuş ölü yunus gördü. Bunun üzerine yunusun fotoğrafını çekip yetkililere bilgi verdi.

Adanalı balıkçılar fark etti! Ölüsü sahilde bulundu

FIRTINA KIYIYA VURDU

Fil, iki gün önce denizde fırtına olduğunu belirterek, "Karataş'ın Bahçe Mahallesi'nde balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Denize gittiğimde kıyıya vurmuş ölü yunus gördüm. Sanırım fırtınadan sonra kıyıya vurmuş. Kıyıya vuralı bir gün olmuş diye tahmin ediyorum. Yetkililere haber vermek için fotoğrafını çektim" dedi. Ölü yunus yetkililer tarafından alındı.

