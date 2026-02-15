Süper Lig'in 22. haftasında liderlik mücadelesi veren iki takımın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek zorlu virajı kayıpsız döndü. Ligde namağlup tek takım unvanıyla yoluna devam eden sarı lacivertliler, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından Marco Asensio, İspanyol basınında gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşı geldi. Papara Park'taki gol düellosunda 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Müsabakada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Dev maçın ardından, Marco Asensio ülkesi İspanya'da spor basınının gündemine oturdu

"ASENSIO TAMAMEN COŞTU"

Dev maçın ardından, Marco Asensio ülkesi İspanya'da spor basınının gündemine oturdu.

İspanyol basını, Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından Marco Asensio’ya övgü yağdırdı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı yakından takip eden sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyan mücadelede yıldız futbolcu yine sahneye çıktı.

Marca, karşılaşmayı şu sözlerle duyurdu:

Fenerbahçe, Asensio ile çılgına dönüyor. Trabzonspor maçı, Galatasaray'ı yakından takip etmek için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe için çok önemliydi. Marco Asensio'nun sevdiği türden bir öğleden sonraydı. Asensio, bir gol ve bir asistle Domenico Tedesco'nun takımında geri dönüşü yönetti. Asensio tamamen coştu ve Trabzonspor karşısında attığı gol ve yaptığı asistle sezonun şu ana kadar 18. golüne ulaştı. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süre sonra kupayı kaldırırsa, Asensio zirveye çıkacak.

Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşı geldi

AS ise Asensio’nun gol sevincine vurgu yaptı ve şu başlığı attı:

Türkler, hiçbir şey anlamadan hayrete düştü: Asensio'nun inanılmaz ‘tipik İspanyol’ kutlaması.

Bir diğer İspanyol gazetesi Mundo Deportivo da yıldız futbolcunun formuna geniş yer ayırdı:

Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya forması giymeye kararlı. Onana'yı şaşkına çeviren gol ve asist. Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçını izlemek, Marco Asensio'yu en iyi haliyle izlemek anlamına geliyor. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra birkaç sezon boyunca zorluklar yaşayan Asensio, Türkiye'deki tutkulu taraftarların desteğiyle en iyi halini ortaya koyuyor. Uzun süredir milli takıma çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkesin malumu ve şu anda formunun zirvesindeyse... Neden olmasın?

OneFootball ise maç performansına teknik açıdan dikkat çekti:

Maçın adamı Marco Asensio, ikinci yarıda sakin bir şekilde attığı galibiyet golü ve daha önce yaptığı asistle maça damgasını vurdu. Ayrıca üç şut denemesi ve sekiz başarılı son üçte bir pas yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası