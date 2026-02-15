Anadolu Ajansı • Edirne
İki sınır kentinde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR