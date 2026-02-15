Ülke genelinde Libya üzerinden gelen lodosla birlikte yalancı bahar havası yaşanıyor. Şubat ayının ortasında nisan-mayıs havası yaşatan sıcaklık yeni haftada etkisini kaybedecek. Hafta ortasına doğru yağışlı havanın tüm yurdu sarması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yalancı bahar bugün de devam edecek. Özellikle batı illerinde hava sıcaklıkları daha da yükselecek.

SICAKLIK NİSAN-MAYIS DEĞERLERİNE YÜKSELECEK

Bugün sıcaklıklar şubat ortasında nisan-mayıs değerlerine yükselecek. İstanbul ve Ankara 20, Sakarya, Kocaeli, Bursa çevreleri 25, Ege ile Akdeniz ise 22-23 dereceleri görebilecek.

Libya üzerinden gelecek lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde kısa süreli kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgarın şiddetinin 70 kilometre/saati bulması bekleniyor.

9 İLE SARI KODLU UYARI

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kod yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayanları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

ÇÖL TOZU GELİYOR

Lodosun batı ve güneydoğu kentlerinde çöl tozu taşıması da tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yalancı baharın yeni haftada etkisini kaybetmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren kademeli olarak düşecek.

ÇARŞAMBAYA DİKKAT

Yarın batı illerinde başlayacak yağış salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Akdeniz ve Ege şiddetli yağmurların etkisinde kalacak. Çarşamba günü ise hava iyice soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde:

- Kırklareli 9/17 derece.

- İstanbul 11/18 derece.

- Denizli 7/23 derece.

- İzmir 13/22 derece.

- Adana 11/21 derece.

- Ankara 2/18 derece.

- Samsun 8/21 derece.

- Erzurum -2/6 derece.

- Malatya 3/15 derece.

- Kars -15/1 derece.

- Diyarbakır 5/16 derece.

- Gaziantep 5/17 derece.

