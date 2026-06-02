Emeklileri ağına düşüren 60 milyarlık şebekeden İslam Memiş oyunu! Uzman isim başına gelenleri anlattı
Yapay zeka teknolojisiyle ünlü finans analisti İslam Memiş'in sesini ve görüntüsünü kopyalayarak 60 milyar liralık vurgun yapan siber çete çökertildi. Adı dolandırıcılıkta kullanılan Memiş, "Sesimi taklit edip sponsorlu reklam çıkıyorlar, sakın kanmayın" diyerek bir kez daha vatandaşları uyardı. Çetenin, emeklileri hedef aldığı ortaya çıktı.
- Şebeke, özellikle 50 yaş üzeri ve emekli vatandaşları hedef alarak "100 bin liranız 1 milyon lira olacak" gibi gerçek dışı vaatlerle binlerce kişiyi mağdur etti.
- Dolandırıcılar, sosyal medyada sponsorlu reklamlar ve sahte WhatsApp grupları aracılığıyla etkili oldu, hatta yapay zeka ile ünlü finans analisti İslam Memiş'in fotoğrafını ve sesini taklit etti.
- Operasyonda, şebekenin 60 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ve elde ettikleri parayı akaryakıt istasyonları, şirketler ve döviz büroları aracılığıyla akladığı belirlendi.
- Mahkeme kararıyla şüphelilere ait 1 arazi, 11 lüks araç ve çok sayıda banka/kripto varlığa tedbir konuldu; ayrıca 15 akaryakıt istasyonu, 4 şirket ve 1 LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Bir dolandırıcılık şebekesi, vatandaşların güven duyduğu ünlü ekonomistlerin, bankacıların ve yatırım uzmanlarının kimliklerini kopyalayarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde etti.
Özellikle siber dünyanın ve dijital yatırımların uzağında kalan 50 yaş üzeri ve emekli vatandaşları gözüne kestiren çete, "100 bin liranız 1 milyon lira olacak" gibi gerçek dışı taahhütlerle binlerce kişiyi ağına düşürdü.
27 İLDE DEV OPERASYON
Mağdurları ikna etmek için sosyal medyada sponsorlu reklamlar veren ve sahte WhatsApp grupları üzerinden "yatırım tavsiyesi" dağıtan şebekeye karşı siber polisi harekete geçti.
Yüzlerce şikayete rağmen sürekli yeni sayfalar açarak izini kaybettirmeye çalışan çeteye yönelik 27 ilde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 89 kişi gözaltına alındı.
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SESİNİ BİLE TAKLİT ETMİŞLER
Adı ve görselleri kullanılan finans analisti İslam Memiş, SHOW Haber'de yaşanan organize dolandırıcılık süreciyle ilgili çok ciddi uyarılarda bulundu.
Kendi kitlesinin büyüklüğü üzerinden insanların suistimal edildiğini vurgulayan Memiş, maruz kaldığı yapay zeka tehlikesini şu sözlerle aktardı:
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"Son bir haftadır benim fotoğrafımı kullanarak WhatsApp grupları kurulduğu söyleniyor. Bu paylaşımlar kesinlikle tarafıma ait değildir. Ciddi bir takipçi kitlemiz olduğu için burada ciddi mağduriyetler var. Özellikle yapay zeka teknolojisini kullanarak fotoğrafımı kullanıyorlar ve sesimi de taklit ediyorlar. Sponsorlu reklam çıkıyorlardı ve sayfalar kapanmıyordu. Her hafta düzenli olarak vatandaşlarımızı uyarıyorduk."
VURGUNUN PARASIYLA SERVETLERİNE SERVET KATMIŞLAR
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı derinlemesine incelemede, şebekenin dolandırıcılık yöntemleriyle tam 60 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Suçtan elde ettikleri milyarlarca liralık geliri yasal sisteme sokarak aklamaya çalışan çete üyelerinin, bu paralarla akaryakıt istasyonları, şirketler ve döviz büroları açtığı tespit edildi.
Operasyonun ardından mahkeme kararıyla şüphelilere ait 1 arazi, 11 lüks araç ile çok sayıda banka ve kripto varlığa tedbir konuldu.
Ayrıca suç gelirlerinin aktarıldığı belirlenen 15 akaryakıt istasyonu, 4 şirket ve 1 LPG dolum tesisine ise vakit kaybedilmeden kayyum atandı.